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El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que tienen intención de realizar viajes internacionales y también para quienes lo utilizan como alternativa aprobada por la Real ID para identificarse dentro del país.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes para quienes deban gestionar un ejemplar desde cero durante septiembre, pero no puedan asistir a los horarios y días convencionales de atención.
Nueva York, Texas, Florida, Illinois y otros estados tendrán diferentes locaciones de atención dependiendo del día, destinadas a facilitar este trámite para quienes cuenten con toda la documentación.
Tramitar el pasaporte durante septiembre: todas las locaciones
De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado, las locaciones disponibles en septiembre son las siguientes
Manchester EMS Building (82 Lacey Rd), Whiting, NJ
- Día: miércoles 2 de septiembre
- Horario: 10am–3pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
White Plains Public Library (100 Martine Ave), White Plains, NY
- Día: jueves 3 de septiembre
- Horario: 4pm–7pm
- ¿Se requiere cita?: No
Lamar University Student Setzer Center (4405 Jimmy Simmons Blvd), Beaumont, TX
- Día: jueves 10 de septiembre
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Morrison-Talbott Library (215 Park St), Waterloo, IL
- Día: viernes 11 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: No
Jones Creek Ranch Park (7714 FM 359 Rd), Richmond, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
USPS Snapper Creek Branch (11000 SW 104th St), Miami, FL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 1pm–6pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Glen Ellyn Public Library (400 Duane St), Glen Ellyn, IL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9:30am–3:30pm
- ¿Se requiere cita?: No
Liberty Post Office (1515 Sam Houston St), Liberty, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Worcester Fire Department (36 Church St), Worcester, NY
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Centreville Main (14120A US29 Hwy), Centreville, VA
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 10:30am–1:30pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Bryon Public Library District (100 S Washington St), Byron, IL
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 10am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Bowers Civic Center (3401 Cultural Center Dr), Port Arthur, TX
- Día: sábado 12 de septiembre
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Fairmont City Community Center (4001 Cookson Rd), Fairmont, IL
- Día: martes 15 de septiembre
- Horario: 9am–4pm
- ¿Se requiere cita?: No
Treynor Community Center (11 W Main St), Treynor, IA
- Día: martes 15 de septiembre
- Horario: 4pm–7:30pm
- ¿Se requiere cita?: No
Litchfield Public Library (1205 South State St), Litchfield, IL
- Día: martes 15 de septiembre
- Horario: 10am–4pm
- ¿Se requiere cita?: No
Fairmont City Community Center (4001 Cookson Rd), Fairmont, IL
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 8am–12pm
- ¿Se requiere cita?: No
Avon Grove Library (117 Rosehill Ave), West Grove, PA
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 10am–4pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Glenwood Post Office (958 Rt 517), Glenwood, NJ
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Geauga County Library, Bainbridge Branch (17222 Snyder Rd), Bainbridge, OH
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
City of Walnut (21201 La Puente Rd), Walnut, CA
- Día: sábado 19 de septiembre
- Horario: 8am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
Williston Park Library (494 Willis Ave, Unit B), Williston Park, NY
- Día: martes 22 de septiembre
- Horario: 4pm–7pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Neptune Township Dept of Senior Services (1607 Corlies Ave), Neptune, NJ
- Día: miércoles 23 de septiembre
- Horario: 10am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Wichita Downtown Station (330 W 2nd St), Wichita, KS
- Día: miércoles 23 de septiembre
- Horario: 3pm–6pm
- ¿Se requiere cita?: No
University of California, Merced (5400 N Lake Rd), Merced, CA
- Día: jueves 24 de septiembre
- Horario: 8:30am–3:30pm
- ¿Se requiere cita?: No
Latzer Memorial Public Library (1001 9th St), Highland, IL
- Día: viernes 25 de septiembre
- Horario: 9am–3pm
- ¿Se requiere cita?: No
Desoto Public Library (211 E Pleasant Run Rd, Unit C), Desoto, TX
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 9am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Office of Assemblywoman Linda S. Carter (200 West 2nd St, Suite 102), Plainfield, NJ
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 10am–1pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Downtown Boynton Beach Post Office (217 Seacrest Blvd), Boynton Beach, FL
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 9am–2pm
- ¿Se requiere cita?: No
South Houston Post Office (315 N Allenen Genoa Rd), South Houston, TX
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 8am–1pm
- ¿Se requiere cita?: No
Legislative Office of Assemblywoman Linda S. Carter (200 West 2nd St, Ste 102), Plainfield, NJ
- Día: sábado 26 de septiembre
- Horario: 10am–1pm
- ¿Se requiere cita?: Sí
Documentos necesarios para tramitar el pasaporte americano en estas locaciones
Para realizar el trámite es esencial presentar la siguiente documentación y cumplir todas estas instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.