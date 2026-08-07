Adquirir productos en outlets de Estados Unidos es una de las actividades favoritas de quienes viajan con una visa americana.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ciertas compras pueden poner en riesgo el futuro del visado estadounidense si las autoridades consideran que no fueron realizadas para uso personal.

Aunque recorrer centros comerciales y aprovechar descuentos está permitido, la normativa migratoria establece límites sobre el uso de la visa de turista.

Si un visitante utiliza su estadía para realizar actividades con fines comerciales o incumple las condiciones de su permiso, podría enfrentar la cancelación de la visa americana e incluso dificultades para ingresar nuevamente al país.

Adquirir productos en outlets de Estados Unidos puede parecer una actividad inofensiva, pero existen reglas estrictas que todos los visitantes deben respetar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué artículos no se pueden comprar en los outlets de Estados Unidos?

El mayor riesgo no está en artículos específicos, sino en la intención de compra.

Si una persona adquiere grandes cantidades de ropa, calzado, electrónicos u otros productos en outlets estadounidenses con el objetivo de revenderlos fuera del país, está incurriendo en una violación migratoria.

Las autoridades de los Estados Unidos analizan el comportamiento de compra:

Volumen inusual de productos similares.

Facturas a nombre de terceros o negocios.

Declaraciones poco claras al ingresar o salir del país.

Las compras que cumplen estas condiciones pueden ser interpretadas como actividad comercial y ocasionar la revocación de la visa.

El mayor riesgo no está en el tipo de artículo, sino en la intención de compra.

¿Por qué puede cancelarme la visa americana por comprar en outlets?

La visa de turista B2, según el Departamento de Estado, está destinada únicamente para fines turísticos o recreativos, como vacaciones, visitas familiares o tratamientos médicos.

Realizar compras con intención comercial, aunque sea para vender fuera de Estados Unidos, está estrictamente prohibido y viola los términos de la visa .

Si los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP ) detectan que una persona usa su visa de turista para negocios, pueden cancelar la visa en el momento y denegar la entrada al país.

Además, la persona podría enfrentar dificultades para obtener futuros visados o ingresar nuevamente a Estados Unidos.