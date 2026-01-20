En esta noticia Gestiones diplomáticas

El canciller Mario Lubetkin calificó como “absurda” la decisión de Estados Unidos de pausar la emisión de visas de inmigrantes a ciudadanos uruguayos. Además, explicó que Uruguay aún no recibió una comunicación formal con los motivos de la medida y transmitió “total serenidad” de que la situación será revertida en el corto plazo gracias a la gestiones diplomáticas.

Estados Unidos anunció la semana pasada que suspenderá la tramitación de visados de inmigrantes a solicitantes de 75 países, una medida más del gobierno Trump para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país.

Aunque el gobierno no dio a conocer aún la lista oficial de los países afectados, varios medios estadounidenses revelaron que entre ellos están Brasil y Uruguay, así como Afganistán, Egipto o Somalia.

Lubetkin descartó que la decisión estadounidense tenga relación con el comunicado que Uruguay firmó junto a otros países tras el ataque de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ese documento, firmado por Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España, manifestaba “profunda preocupación y rechazo” frente a acciones militares unilaterales en territorio venezolano y cuestionaba cualquier intento de control externo sobre recursos naturales o estratégicos.

Para Lubetkin vincular el cese temporal de las visas con el comunicado arece de fundamento. “No sé quién puede afirmar una cosa de ese tipo”, dijo, y subrayó que varios países firmantes no fueron incluidos en la lista de los 75, lo que, a su entender, deja en evidencia que la hipótesis “no cierra”.

Gestiones diplomáticas

El canciller explicó que el país no recibió ninguna notificación oficial por parte de Washington. “Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros”, dijo Lubetkin quien detalló que ya existen contactos en marcha con autoridades estadounidenses. En ese sentido, manifestó estar seguro de que la situación será revertida en el corto plazo gracias a la gestiones diplomáticas.

Al día siguiente del anuncio de Trump, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el embajador de EEUU en Uruguay, Lou Rinaldi, y ambos reconocieron públicamente que no contaban con información detallada sobre la decisión, aunque confirmaron que se estaba trabajando para revertirla.

Orsi explicó que la medida no afecta las visas de turismo o negocios, sino únicamente las de inmigrantes, por lo que el impacto numérico es limitado, aunque advirtió que la señal política “preocupa”.

Por su parte, Rinaldi señaló que realiza gestiones ante la Casa Blanca y aclaró además que la suspensión no afecta al turismo ni al comercio, sino únicamente a los trámites vinculados a la residencia permanente.