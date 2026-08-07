El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que sus oficiales ya pueden rechazar de forma directa los trámites migratorios incompletos. Ya no es obligatorio emitir antes un aviso ni dar plazo para corregir el error.

La medida rige para cualquier persona que presente una solicitud de beneficio migratorio en el país, sin importar el tipo de trámite.

El cambio quedó establecido en la alerta de política PA-2026-05 , publicada el 5 de agosto por USCIS, con vigencia inmediata. Aplica tanto a trámites nuevos como a los que ya estaban en curso.

¿Qué cambia exactamente en los trámites migratorios?

Hasta ahora, si un trámite llegaba incompleto, USCIS debía enviar un Pedido de Evidencia (RFE) o un Aviso de Intención de Denegar (NOID). Eso le daba al solicitante la chance de completar lo que faltaba.

Con la nueva política, esa instancia deja de ser obligatoria. Los oficiales tienen discreción plena para denegar la solicitud de manera directa si falta evidencia inicial requerida.

Entre la documentación que USCIS considera evidencia inicial se incluyen:

Formularios completos según las instrucciones oficiales

Comprobantes de elegibilidad para el beneficio solicitado

Documentación de respaldo exigida por la regulación correspondiente al trámite

Hasta ahora, si un trámite llegaba incompleto, USCIS debía enviar un Pedido de Evidencia (RFE) o un Aviso de Intención de Denegar (NOID). Freepik

¿Cómo afecta esto a quienes tienen un trámite migratorio en curso?

Quienes sí reciban un RFE o un NOID deben prestar atención a los nuevos plazos. El pedido de evidencia otorga hasta 12 semanas para responder y el aviso de intención de denegar, hasta 30 días .

En ningún caso se conceden prórrogas adicionales a esos plazos, sin importar el motivo del pedido.

USCIS también eliminó los 14 días extra que antes sumaba para notificaciones enviadas fuera de Estados Unidos. Ahora solo se agregan 3 días, el mismo margen que aplica dentro del país.