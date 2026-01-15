El presidente recibió en la mañana de este jueves al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Louis Rinaldi, en el marco de la decisión de la administración de Donald Trump de incluir al Uruguay en la lista de países que verán congelada la tramitación de visas de inmigrantes.

“Fue el tema número uno en la conversación”, destacó Orsi. La reunión ya estaba pactada y se adelantó para este jueves ante el anuncio de la administración Trump.

“Surge a partir de ahí un trabajo de ida y vuelta, de intercambio, para poder aclarar la situación y ver hasta dónde nos afecta”, explicó el presidente.

Tras esto, Orsi señaló que desde el “punto de vista numérico” la situación “no es muy importante”, pero que desde la “señal” es algo que les “preocupa”.

Por su parte, el embajador Louis Rinaldi aseguró que está “trabajando muy fuerte” en solucionar este inconveniente. “Mandamos muchos mensajes a la Casa Blanca para aclarar la situación”, afirmó.

Rinaldi indicó después que desde que asumió como embajador ha estado “empujando mucho” para que Uruguay viaje sin visa. Sin embargo, dijo que hay una cifra de uruguayos que están viviendo “en beneficio del gobierno en Estados Unidos”.

“Estamos trabajando muy fuerte en esto. No afecta al turista, al negociante, al comercio, solamente afecta a la Green Card, la residencia. Todos los países tienen un porcentaje de migrantes legales que van a Estados Unidos y el porcentaje de la gente que está viviendo bajo beneficios del gobierno sobrepasa el porcentaje: no tengo el número exacto, sé que estamos bastante alto. No sabría decir si es de ahora o puede ser un número de años atrás. Estamos mirando y estudiando la situación, estamos trabajando y la vamos a aclarar”, dijo.

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados de inmigrantes a solicitantes de 75 países, una medida más del gobierno Trump para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país.

Aunque el gobierno no dio a conocer aún la lista oficial de los países afectados, varios medios estadounidenses revelaron que entre ellos están Brasil y Uruguay, así como Afganistán, Egipto o Somalia.