El Gobierno de los Estados Unidos volvió a generar repercusión a nivel global en materia migratoria. La Administración de Donald Trump confirmó que se suspenderá el procesamiento de visas para algunos extranjeros, por lo cual, quienes no la obtengan, no podrán viajar al país.
Se trata de un tipo de visado en particular, por lo que se recomienda tomar nota de todos los detalles que ofrece el Departamento de Estado.
¿Qué tipo de procesamientos de visas quedarán suspendidos?
Los procesamientos de visa que suspendió el Gobierno de los Estados Unidos aplica para la categoría “inmigrante”.
Cabe destacar que los solicitantes de visados de inmigrante que sean ciudadanos nacionales de los países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas, y el Departamento seguirá programando citas para los solicitantes. Sin embargo, la expedición del documento en su categoría “inmigrante” no se llevará a cabo durante esta pausa.
Al momento no se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz. Para preguntas relacionadas con la admisión en Estados Unidos, se deberá consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Uno por uno: los países que quedaron en la “lista negra” de EE.UU.
En función de la información que ha proporcionado el departamento que lidera el secretario Marco Rubio, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
¿Quiénes no sufrirán la suspensión del procesamiento de visa?
El Departamento de Estado confirma que los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior no se verán alcanzados por la pausa.
Al mismo tiempo, aclara que esta medida no aplica para la categoría “turista”, considerada como visa de no inmigrante.