El Gobierno de los Estados Unidos volvió a generar repercusión a nivel global en materia migratoria. La Administración de Donald Trump confirmó que se suspenderá el procesamiento de visas para algunos extranjeros, por lo cual, quienes no la obtengan, no podrán viajar al país.

Se trata de un tipo de visado en particular, por lo que se recomienda tomar nota de todos los detalles que ofrece el Departamento de Estado.

¿Qué tipo de procesamientos de visas quedarán suspendidos?

Los procesamientos de visa que suspendió el Gobierno de los Estados Unidos aplica para la categoría “inmigrante”.

Cabe destacar que los solicitantes de visados de inmigrante que sean ciudadanos nacionales de los países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas, y el Departamento seguirá programando citas para los solicitantes. Sin embargo, la expedición del documento en su categoría “inmigrante” no se llevará a cabo durante esta pausa.

Se suspende el procesamiento de visas de inmigrantes para un total de 75 países. (Foto: Archivo).

Al momento no se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz. Para preguntas relacionadas con la admisión en Estados Unidos, se deberá consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Uno por uno: los países que quedaron en la “lista negra” de EE.UU.

En función de la información que ha proporcionado el departamento que lidera el secretario Marco Rubio, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Iraq Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

¿Quiénes no sufrirán la suspensión del procesamiento de visa?

El Departamento de Estado confirma que los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior no se verán alcanzados por la pausa.

Al mismo tiempo, aclara que esta medida no aplica para la categoría “turista”, considerada como visa de no inmigrante.