El Gobierno de los Estados Unidos volvió a generar repercusión a nivel global en materia migratoria. La Administración de Donald Trump confirmó que se suspenderá el procesamiento de visas para algunos extranjeros, por lo cual, quienes no la obtengan, no podrán viajar al país.

Se trata de un tipo de visado en particular, por lo que se recomienda tomar nota de todos los detalles que ofrece el Departamento de Estado.

¿Qué tipo de procesamientos de visas quedarán suspendidos?

Los procesamientos de visa que suspendió el Gobierno de los Estados Unidos aplica para la categoría “inmigrante”.

Cabe destacar que los solicitantes de visados de inmigrante que sean ciudadanos nacionales de los países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas, y el Departamento seguirá programando citas para los solicitantes. Sin embargo, la expedición del documento en su categoría “inmigrante” no se llevará a cabo durante esta pausa.

Se suspende el procesamiento de visas de inmigrantes para un total de 75 países. (Foto: Archivo).
Al momento no se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz. Para preguntas relacionadas con la admisión en Estados Unidos, se deberá consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Uno por uno: los países que quedaron en la “lista negra” de EE.UU.

En función de la información que ha proporcionado el departamento que lidera el secretario Marco Rubio, los países afectados por la suspensión en el procesamiento de visas de inmigrante son:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Iraq
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

¿Quiénes no sufrirán la suspensión del procesamiento de visa?

El Departamento de Estado confirma que los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior no se verán alcanzados por la pausa.

Al mismo tiempo, aclara que esta medida no aplica para la categoría “turista”, considerada como visa de no inmigrante.