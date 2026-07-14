Llevaron 40 ovejas a un parque de energía solar y el sorprendente efecto que provocaron desafió toda la lógica

Lo que parecía una solución simple para mantener el pasto bajo control terminó convirtiéndose en un experimento que sorprendió incluso a los especialistas. Un grupo de 40 ovejas fue llevado a una planta de energía solar y, con el paso de los años, los científicos comprobaron que los animales transformaban el ecosistema y mejoraban las condiciones del suelo.

El hallazgo se produjo en el parque solar de Westmill, en el sur de Inglaterra, donde investigadores y responsables del proyecto analizaron durante varios años cómo convivían los paneles solares con el pastoreo ovino.

Los resultados impulsan un modelo conocido como agrovoltaica, que combina la producción de energía renovable con actividades agropecuarias.

El inesperado efecto que provocaron las ovejas entre los paneles solares

En lugar de utilizar maquinaria para cortar el césped, el parque incorporó un rebaño de 40 ovejas para que pastara entre las estructuras fotovoltaicas.

La decisión tenía un objetivo práctico: evitar que la vegetación creciera demasiado y afectara el funcionamiento o el mantenimiento de los paneles. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer cambios que nadie esperaba.

Los estudios detectaron que el terreno recuperó biodiversidad y se convirtió en un ambiente mucho más favorable para:

Bacterias beneficiosas del suelo.

Hongos esenciales para los ecosistemas.

Insectos polinizadores, como abejas y mariposas.

Plantas silvestres autóctonas.

Además, el suelo mostró una mayor capacidad para conservar nutrientes y agua, mientras que la sombra generada por los paneles ayudó a mantener mejores condiciones para los animales durante los días de calor.

Por qué este modelo podría cambiar la producción de energía solar

La experiencia demostró que un parque fotovoltaico no tiene por qué convertirse en un espacio sin vida.

Al integrar la ganadería con la generación de electricidad, se reducen los costos de mantenimiento, disminuye el uso de maquinaria y combustibles, y al mismo tiempo se favorece la recuperación de los ecosistemas.

Este tipo de proyectos, conocidos como agrovoltaicos, buscan aprovechar una misma superficie para producir energía limpia y desarrollar actividades rurales de manera sustentable, una tendencia que gana terreno en distintos países.

Un experimento que ya inspira nuevos proyectos

El éxito de la iniciativa despertó el interés de otras empresas y organizaciones dedicadas a las energías renovables.

De hecho, en los últimos meses Volkswagen puso en marcha un proyecto similar en Polonia, donde un centenar de ovejas mantiene la vegetación de una planta con más de 31.000 paneles solares, mientras investigadores estudian su impacto sobre la biodiversidad y el bienestar animal.

La experiencia demuestra que, en algunos casos, una solución tan tradicional como el pastoreo puede convertirse en una herramienta clave para hacer que la producción de energía solar sea más eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.