Cancillería fue quien confirmó la noticia oficialmente, a través de la Dirección de Asuntos Consulares. También fue encontrada su pareja venezolana y una de sus hijas, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.
La familia se encontraba en las residencias Coral Park, en Los Corales, La Guaira, al momento de los terremotos.
García era fotógrafo y fue parte del equipo de prensa presidencial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
⚠️ Ante el terremoto registrado en Venezuela, la Cancillería recuerda a las y los ciudadanos uruguayos que se encuentren en ese país que, en caso de emergencia o necesidad de asistencia consular, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) June 25, 2026
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