Cancillería fue quien confirmó la noticia oficialmente, a través de la Dirección de Asuntos Consulares. También fue encontrada su pareja venezolana y una de sus hijas, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.

La familia se encontraba en las residencias Coral Park, en Los Corales, La Guaira, al momento de los terremotos.

García era fotógrafo y fue parte del equipo de prensa presidencial de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.