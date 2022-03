Las cuatro mentiras de Vladímir Putin para ir a la guerra: que dice cada una

Hace poco más de una semana, Vladimir Putin anunciaba el comienzo de una "operación militar especial" en Ucrania tras reconocer previamente la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk.

Poco después del anuncio del presidente ruso, las tropas de Moscú cruzaron la frontera e invadieron el país vecino, mientras se reportaban bombardeos en varias ciudades. Transcurridos siete días, las fuerzas de Putin tomaron Chernobyl y Jersón, y asedian a Kiev, la capital del país, y Járkov.

Guerra Rusia-Ucrania, EN VIVO, noticias día 9 | El minuto a minuto de la invasión



Cuántas armas nucleares tiene Putin y cómo funciona la cadena de mando para ordenar un ataque atómico



Para justificar la acción militar, el líder del Kremlin apeló a una serie de argumentos. Y la cadena alemana Deutsche Welle (DW) realizó un chequeo para determinar qué tan ciertas, o no, son sus afirmaciones.

1-¿Ucrania necesita ser 'desnazificada'?

Putin dijo que, para detener el supuesto maltrato y el "genocidio", Rusia debía invadir y desmilitarizar y desnazificar a Ucrania.

La afirmación del mandatario alude a la política que desplegaron los Aliados en la Alemania nazi tras la Segunda Guerra Mundial. La estrategia de las potencias vencedoras apuntó, en ese momento, a librar al país de las influencias de la ideología nacionalsocialista así como de los jerarcas del brutal régimen que había encabezado Adolfo Hitler.

La comparación hecha por Putin es FALSA.

"Esta charla sobre el nazismo en Ucrania está completamente fuera de lugar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, es un judío de habla rusa que ganó las últimas elecciones presidenciales por un amplio margen frente a un candidato ucraniano no judío, explica Andreas Umland, analista del Centro de Estudios de Europa del Este de Estocolmo (SCEEUS) .

Las reacciones de la comunidad judía a los dichos del ex agente de la KGB también fueron rápidas. El Museo de Auschwitz y el Museo del Holocausto de EE.UU. condenaron la "megalomanía" de Putin y su explotación de la historia para su narrativa falsa.

En esa misma línea se expresa Ulrich Schmid, profesor de cultura y sociedad rusa en la Universidad de St. Gallen en Suiza , quien dice que la afirmación de Putin es "una insinuación pérfida".

"Es cierto que hubo grupos individuales de extrema derecha durante las protestas de Euromaidán en 2013 y 2014. Hoy, sin embargo, juegan un papel subordinado", explica. Y agrega: "Existen, pero en la propia Rusia hay al menos tantos grupos de extrema derecha como en Ucrania".

2- Las tropas de la OTAN están avanzando en la frontera de Rusia

Putin se refirió a la expansión del bloque de la OTAN hacia el este, y dijo textualmente: "La máquina de guerra está en marcha y, repito, se acerca a nuestras fronteras".

La afirmación de Putin es ENGAÑOSA.



Lo que es correcto es que. desde el colapso de la Unión Soviética, 14 países de Europa del Este se unieron a la OTAN y cuatro de ellos limitan con Rusia.

En el caso puntual de Ucrania, ésta recibió una perspectiva de membresía en la OTAN en 2008, pero la adhesión del país ha estado en suspenso desde entonces. Y como destacó el canciller alemán Olaf Scholz, entre otros, durante su visita a Moscú a mediados de febrero, no está en la agenda futura de la alianza.

También es cierto que la OTAN realizó preparativos logísticos en sus estados miembros de Europa del Este, habilitando aeródromos para el refuerzo rápido de tropas. Sin embargo, hizo todo esto después de 2014 en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia, que era ilegal según el derecho internacional.



3- ¿Es el ataque de Rusia un caso de defensa bajo la Carta de la ONU?

"Simplemente no nos han dejado otra opción para defender a Rusia y a nuestro pueblo que a la que debemos recurrir hoy", dijo Putin al anunciar la invasión.

Y agregó: "Las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk han pedido ayuda a Rusia. En este contexto, de conformidad con el Capítulo 7, Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, tomé la decisión de realizar una operación militar especial".

La afirmación de Putin es FALSA.



Ni es cierto que Rusia deba "defenderse" contra Ucrania, ni la Carta de las Naciones Unidas es aplicable en este caso.

Por otra parte, poco después de que Rusia reconociera a las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, éstas pidieron ayuda y Putin envió -según sus palabras- "fuerzas de paz" a las zonas separatistas.

Sin embargo, de facto, esta es una continuación de una ocupación progresiva que comenzó en 2014. Hasta ahora, Rusia no ha proporcionado ninguna evidencia de que Ucrania haya atacado a Rusia, ni hay información independiente al respecto.

Además, hubo acciones de bandera falsa, es decir, ataques falsos, que los investigadores en línea han expuesto como escenificados en las áreas separatistas en el este de Ucrania.

"El derecho a la autodefensa presupone un ataque del otro lado. Eso no es evidente en absoluto en el caso de Ucrania", explica Pia Fuhrhop, investigadora delStiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Y agrega: "Por el contrario, Ucrania hizo todo lo posible en las últimas semanas para evitar dar a Rusia un pretexto para reclamar el derecho a la autodefensa".

El artículo 51 de la Carta de la ONU garantiza a los estados miembros de la ONU el derecho a la "autodefensa individual o colectiva" en caso de ataque armado. Pero este caso no existe con respecto a Rusia, precisa Marcelo Kohen, profesor de derecho internacional en el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, a la cadena alemana.

"La argumentación de Putin es infundada por varias razones. En primer lugar los dos territorios separatistas no son estados bajo el derecho internacional. En segundo lugar, Ucrania no había estado actuando con violencia contra los dos territorios antes de la invasión. Y en tercer lugar, el uso masivo de la fuerza contra instalaciones militares en toda Ucrania es innecesario y desproporcionado", precisa.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también condenó el ataque ruso como una violación fundamental de la Carta de la ONU.

4-¿Hubo un 'genocidio' en Ucrania?

Putin afirmó que el objetivo de la llamada operación militar especial era "proteger a las personas que han sido objeto de maltrato y genocidio durante ocho años".

La afirmación de Putin es FALSA.



El término "genocidio" está definido por la Convención de Genocidio de la ONU de 1948 como un "crimen de exterminio deliberado de un grupo nacional, étnico, religioso o miembros de una raza".

No ha habido informes de este tipo de matanzas masivas selectivas de civiles en Ucrania. Todas las bajas civiles en el conflicto, atribuidas a los enfrentamientos o las secuelas, han sido documentadas meticulosamente por observadores internacionales desde 2014.

La Misión de Observadores de la OSCE , que ha estado viajando a ambos lados de la "línea de contacto" en el este de Ucrania desde 2014, con la aprobación de Rusia, no encontró evidencia de ninguna matanza sistemática de civiles. Según los datos de 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , un total de aproximadamente 3000 civiles murieron en la zona de guerra en el este de Ucrania.

La mayoría de esas muertes ocurrieron al principio de los combates, pero el número de víctimas ha disminuido desde 2016. El último informe resumido disponible de la Misión de Monitoreo 2020 de la OSCE registró 161 muertes de civiles desde el 1 de enero de 2017 hasta mediados de septiembre de 2020 con un número similar de víctimas. a ambos lados. La principal causa de muerte fue el fuego de artillería, seguido de explosiones de minas terrestres y municiones.

Fuhrhop sostiene que la acusación de genocidio de Putin era "completamente infundada".

"En el sistema autoritario que es Rusia hoy, no hay posibilidad de que los medios críticos verifiquen esto de alguna manera. En este sentido, justificar la guerra sin ningún trasfondo fáctico es suficiente para él", cerró.