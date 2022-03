Guerra Rusia-Ucrania: cuántas armas nucleares tiene Putin y cómo funciona la cadena de mando para ordenar un ataque atómico

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que las fuerzas nucleares de su país deberían ponerse en alerta máxima, reavivando los temores de que la invasión rusa sobre Ucrania pueda derivar en una escalada nuclear.

El ataque de la central nuclear de Zaporiyia -la más grande de Europa, con seis de los 15 recatores nucleares operativos que están en Ucrania- y la toma de Chernobyl, suman preocupación a un escenario potencialmente riesgoso.

Pero ¿cómo funcionaría la cadena de mando rusa en el caso de un eventual lanzamiento de armas nucleares? Abajo una guía rápida:

¿QUIÉN DECIDE EL LANZAMIENTO DE LAS ARMAS NUCLEARES?

Un documento de 2020 llamado 'Principios básicos de la política estatal de la Federación Rusa sobre disuasión nuclear' dice que el que debe tomar la decisión de usar armas nucleares es el presidente ruso, a quien la constitución le da el control de las armas.

Un pequeño maletín, conocido como el Cheget, se mantiene cerca del presidente en todo momento, conectándolo a la red de mando y control de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia. El Cheget no contiene un botón de lanzamiento nuclear, sino que transmite las órdenes de lanzamiento al mando militar central, el Estado Mayor.

Pero la transmisión de cualquier orden de uso y la autentificación de esa orden también involucra al ministro de defensa, Sergei Shougu, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov.

Cómo se desarrollaría exactamente este escenario "no lo sabemos", le dijo Pavel Podvig, investigador principal del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme en Ginebra, a France 24. Los dos subordinados "no tienen derecho a veto, pero sigue habiendo algún tipo de proceso de deliberación", dijo, y agregó: "No es que haya un botón en la mesa del presidente, hay un procedimiento".

Incluso si se diera una orden de ataque nuclear, queda la duda de si las fuerzas armadas la cumplirían.

SI PUTIN DA LA ORDEN NUCLEAR, ¿QUÉ OCURRE?

El Estado Mayor ruso tiene acceso a los códigos de lanzamiento y dispone de dos métodos para lanzar ojivas nucleares. Puede enviar los códigos de autorización a los mandos de las armas individuales, que entonces ejecutarán los procedimientos de lanzamiento. También existe un sistema de respaldo, conocido como Perimetr, que permite al Estado Mayor iniciar directamente el lanzamiento de misiles terrestres, saltándose todos los puestos de mando inmediatos.

¿LA ORDEN DE "ALERTA MÁXIMA" DE PUTIN HIZO MÁS PROBABLE EL LANZAMIENTO?

Luego de que Putin dijera que las fuerzas nucleares debían estar en alerta máxima, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas de misiles nucleares habían sido puestas en servicio de combate "reforzado".

La frase "servicio de combate reforzado" o "especial" no aparece en la doctrina nuclear rusa, por lo que los expertos militares no saben qué significa.

Podvig dijo en Twitter que la orden podría haber activado el sistema de mando y control nuclear de Rusia, abriendo esencialmente los canales de comunicación para cualquier orden de lanzamiento eventual. Por otra parte, dijo que podría significar simplemente que los rusos añadieron personal a sus instalaciones nucleares.

¿TIENEN LOS RUSOS NORMAS SOBRE LOS LANZAMIENTOS NUCLEARES?

La doctrina 2020 presenta cuatro escenarios que podrían justificar el uso de armas nucleares rusas:

El uso de armas nucleares o de destrucción masiva contra Rusia o sus aliados

o sus aliados Datos que muestren el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos a Rusia o a sus aliados

o a sus aliados Un ataque a sitios críticos del gobierno o militares que socavaría las acciones de respuesta de las fuerzas nucleares del país

que socavaría las acciones de respuesta de las fuerzas nucleares del país El uso de armas convencionales contra Rusia "cuando la propia existencia del Estado esté en peligro".

¿QUÉ CAPACIDADES NUCLEARES TIENE RUSIA?

La Federación de Científicos Americanos estima que Rusia tiene 5977 cabezas nucleares, más que cualquier otro país. De ellas, 1588 están desplegadas y listas para ser utilizadas. Sus misiles pueden ser disparados desde tierra, por submarinos y por aviones. Putin supervisó una prueba coordinada de las fuerzas nucleares rusas el 19 de febrero, poco antes de ordenar la entrada de tropas en Ucrania .

¿Alguna vez HA UsadO RUSIA UN ARMA NUCLEAR EN UNA GUERRA?

No. Hasta la fecha, el único uso de armas nucleares durante un conflicto fue el de las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.