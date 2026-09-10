Hay una costumbre que en Argentina puede interpretarse como una viveza para ahorrarse unos minutos, pero que en Roma puede terminar en una sanción de cientos de euros.

Se trata de comprar un boleto para el transporte público y subir en el bus, tranvía o metro sin validarlo correctamente, como si tener el ticket en el bolsillo fuera suficiente.

La práctica puede parecer una forma de aprovecharse de un descuido o de evitar pagar nuevamente, pero las reglas del transporte italiano son claras: en los casos en que el boleto necesita validación, comprarlo no significa que ya esté habilitado para viajar.

La empresa de movilidad de Roma, ATAC, establece multas de entre 100 y 500 euros para quienes viajen sin un título válido o con uno irregular. La sanción puede reducirse a 50 euros si se abona dentro de los cinco días posteriores a la notificación.

La “viveza” de comprar el boleto y no validarlo

Para algunos turistas, comprar el boleto puede parecer suficiente. Sin embargo, en Roma existe una diferencia fundamental entre tener un billete y tener un billete válido para ese viaje.

ATAC señala que determinados títulos deben validarse al comenzar el primer trayecto y, cuando corresponde, también al realizar un transbordo al metro. Las máquinas están disponibles en colectivos, tranvías, trolebuses, trenes regionales y estaciones de metro.

Por eso, intentar viajar con un boleto comprado, pero sin validar puede terminar en un control con consecuencias económicas importantes. El pasajero debe conservar el título durante todo el recorrido y mostrarlo si el personal de control se lo solicita.

Roma: no validar correctamente el boleto de colectivo, tranvía o metro puede derivar en una multa de hasta 500 euros para los turistas.

Qué otras “avivadas” pueden terminar en una multa

La sanción no se aplica únicamente a quien intenta viajar con un boleto sin validar. ATAC también contempla otras situaciones en las que el título presentado por el pasajero es considerado irregular.

Entre ellas se encuentran:

Presentar un boleto o abono con señales visibles de alteración o falsificación;

Utilizarlo fuera del período de validez;

Usar un boleto común o abono en una conexión especial que exige un documento específico;

Viajar con una tarifa o recorrido inferior al que corresponde;

Presentar una suscripción personalizada mal completada o sin el documento de identificación correspondiente.

En cualquiera de estas situaciones, el turista puede encontrarse con una sanción administrativa que llega hasta los 500 euros, además del precio del boleto y otros posibles costos del procedimiento.

Cómo evitar una multa de hasta 500 euros en Roma

La mejor estrategia para un turista es olvidarse de la lógica de la “viveza” y prestar atención a las condiciones de cada boleto.

Si se trata de un título que requiere validación, hay que hacerlo antes de iniciar el viaje y conservar el boleto hasta terminar el recorrido . En el caso del Roma 48H, por ejemplo, las 48 horas de validez comienzan desde la primera validación.

Además, ATAC indica que, en determinados servicios, los boletos de papel deben completarse manualmente con información como la fecha, la hora, la estación o el número de vagón.

En otras palabras, comprar el boleto y después intentar viajar sin validarlo no es una forma de ahorrar: puede convertirse en una de las equivocaciones más caras que puede cometer un turista argentino durante su estadía en Roma.