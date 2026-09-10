La aparición de lagartija en casas de la zona norte del AMBA ya se ha vuelto una moneda corriente desde hace décadas.

Sin embargo, aún despierta curiosidad en un gran número de habitantes que buscan encontrar una explicación más allá de la naturaleza.

En este sentido, muchos individuos las consideran como una señal. Cabe destacar que las lagartijas y salamanquesas forman parte de las creencias vinculadas con el Feng Shui , donde su aparición en el hogar tiene una interpretación particular.

Para esta disciplina de origen chino, algunos animales pueden asociarse con determinadas energías y simbolismos.

Qué significa que aparezca una lagartija en casa según el Feng Shui

Desde la mirada del Feng Shui, encontrar una lagartija dentro del hogar puede interpretarse como un indicio de renovación y cambios favorables.

Algunas especialistas en esta disciplina sostienen que la visita de una lagartija es una señal positiva, relacionada con la renovación, la protección y el equilibrio dentro de la casa.

La interpretación también relaciona a estos reptiles con la capacidad de adaptarse y transformarse, características que pueden asociarse simbólicamente con una nueva etapa.

Sin embargo, se trata de una explicación espiritual y cultural, no de una conclusión científica.

La aparición de una lagartija dentro de una casa tiene causas naturales relacionadas principalmente con el ambiente y la disponibilidad de alimento.

Por qué las lagartijas pueden entrar a las casas y dónde suelen esconderse

Qué significa que una lagartija aparezca en el hogar Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las salamanquesas son reptiles pequeños que pueden adaptarse con facilidad a los espacios urbanos, especialmente en zonas de clima templado o cálido.

Durante los meses de mayor temperatura pueden ingresar a las viviendas en busca de alimento y refugio, mientras que suelen permanecer cerca de lugares donde encuentran insectos.

En una casa pueden aparecer en paredes, techos, grietas, macetas, ventanas o detrás de elementos poco transitados, ya que sus patas están adaptadas para desplazarse por superficies verticales.

¿La lagartija es peligrosa? El motivo por el que puede ser beneficiosa

Aunque su presencia puede resultar inesperada, las salamanquesas no suelen representar un peligro para las personas y pueden cumplir una función beneficiosa dentro de los ambientes donde viven.

Estos reptiles se alimentan de distintos insectos, entre ellos mosquitos, polillas, cucarachas, arañas y otros pequeños invertebrados.

Por ese motivo, encontrarse con una lagartija en casa no necesariamente significa que exista un problema.

Además de su interpretación positiva dentro del Feng Shui, su presencia puede explicarse simplemente porque encontró alimento y un lugar adecuado para refugiarse.