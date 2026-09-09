La justicia italiana falló contra Netflix y determinó que los aumentos aplicados a sus planes de suscripción durante varios años fueron ilegales. La decisión, dictada por el Tribunal de Roma a raíz de una demanda presentada por Movimento Consumatori, reconoce el derecho de los usuarios afectados a reclamar la devolución de los importes cobrados de más.

De acuerdo con la resolución, Netflix, plataforma de contenido bajo demanda, habría recurrido a cláusulas contractuales abusivas para modificar de manera unilateral los precios de sus servicios entre 2017 y enero de 2024, sin ofrecer una justificación suficiente para esos incrementos.

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Por este motivo, el tribunal no solo ordenó poner fin a estas prácticas, sino que también estableció medidas de compensación para los consumidores afectados por las subidas consideradas indebidas.

El caso tiene implicaciones internacionales, especialmente para mexicanos que residen en Italia o italianos en México, ya que abre la puerta para que los afectados puedan iniciar el pedido del reembolso y además, generar acciones similares en otros países.

Por otro lado, según el comunicado de Movimento Consumatori, si la empresa no cumple, se avanzará con una demanda colectiva de mayor alcance.

¿Qué fue lo que declaró ilegal la Corte?

El Tribunal de Roma invalidó específicamente cláusulas del contrato de Netflix que permitían modificar precios y condiciones sin una causa clara. Estas disposiciones fueron consideradas contrarias al Código de Consumo italiano, al dejar en desventaja al usuario.

Devolución de Euros

Según los abogados del caso, “afecta a millones de consumidores”, ya que estas cláusulas fueron la base de múltiples incrementos en las tarifas durante siete años. La sentencia obliga a la empresa a informar públicamente sobre esta invalidez, incluso a quienes ya cancelaron su suscripción.

¿Cuánto dinero podrían recuperar los usuarios?

El impacto económico para los suscriptores es significativo, con reembolsos estimados que dependen del plan contratado:

Plan Premium : hasta 500 euros de devolución

Plan Estándar : alrededor de 250 euros

Plan Básico: incrementos menores, pero también reclamables

En este caso, la Corte ordenó ajustar los precios actuales. Por ejemplo, un usuario premium que hoy paga 19,99 € debería pagar 11,99 €, eliminando los aumentos considerados ilegales.

“La decisión afecta a millones de consumidores”, señalaron los representantes legales de Movimento Consumatori, quienes destacaron que los incrementos acumulados alcanzan hasta 8 euros mensuales en algunos casos.

¿Qué pasará si Netflix no cumple con el fallo?

El organismo demandante aclaró que si Netflix no reduce precios ni devuelve el dinero, avanzarán con una acción colectiva más amplia para garantizar los pagos.

“El objetivo es que todos los usuarios reciban el reembolso de las cantidades pagadas indebidamente” , afirmó Alessandro Mostaccio, presidente de la organización. Esto incluiría tanto a suscriptores actuales como a quienes ya dejaron el servicio.

Para los lectores en México, el caso sirve como precedente relevante en la defensa del consumidor digital. Aunque el fallo aplica en Italia, evidencia cómo las plataformas globales pueden ser obligadas a responder por prácticas abusivas en cualquier jurisdicción.

Pero no solo eso, vamos a lo más simple, si un ciudadano mexicano vivió en Italia en ese tiempo y pagó la suscripción a Netflix, también podrá aspirar a la devolución y viceversa, si un italiano, hoy radicado en México, se vio afectado en su momento por Netflix, también podrá sumarse para recibir el dinero.

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¿Cómo solicitar el reembolso de Netflix paso a paso?

Los usuarios afectados por los aumentos ilegales de Netflix en Italia pueden reclamar su dinero, ya sea de forma directa o a través de acciones colectivas impulsadas por Movimento Consumatori. La sentencia obliga a la empresa a informar a todos los clientes sobre este derecho, incluso a quienes ya cancelaron el servicio.

En caso de que la plataforma no realice devoluciones automáticas, los consumidores deberán manifestar su interés en sumarse a la demanda colectiva. El proceso contempla:

Completar un formulario en línea habilitado por la organización

Acreditar haber tenido una suscripción activa entre 2017 y 2024

Conservar comprobantes de pago o facturación, en caso de ser requeridos

“Si Netflix no reembolsa espontáneamente a sus clientes, iniciaremos una demanda colectiva”, advirtió la organización, que busca garantizar que todos los afectados reciban la compensación correspondiente.