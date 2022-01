Joe Biden cumplió un año como presidente de Estados Unidos: las 7 frases clave de su discurso aniversario

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien celebra este jueves su primer aniversario en el cargo , dio ayer una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que delineó temas clave su gestiónm, entre los que destacan la presencialidad scolar en la pandemia de Covids, el proyecto de ley de infraestructura y la situación en Ucrania.

Joe Biden habló de Argentina y el FMI: dijo que "Estados Unidos no dicta lo que pasa en Sudamérica"



Bloomberg

Habló de la pandemia de coronavirus y las vacunas contra el covid-19, del crecimiento récord del empleo, la reducción de la pobreza, un seguro médico más asequible y perspectivas para su proyecto de ley de infraestructura, entre otros. A continuación, siete destacados.



Contagios por Ómicron en Estados Unidos: polémica frase sobre la vacunación del principal infectólogo



1.Necesitamos controlar la inflación

Biden reconoció que los estadounidenses están luchando con el alto costo de vida en alimentos, combustibles y otros sectores, y apoyó expresamente los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación.

"Necesitamos controlar la inflación", concedió. "El trabajo crítico de asegurarse que los precios elevados no se arraiguen, recae en la Reserva Federal, que tiene un mandato dual: pleno empleo y precios estables", al tiempo que expresó que respeta la independencia de la Fed.

2. "No vamos a volver a cerrar las escuelas. Las escuelas deben permanecer abiertas"

Tras dedicar la primera parte de su discurso a la pandemia de Covid-19 y el impacto en Estados Unidos, confirmó que "no vamos a volver a donde estábamos "cuando asumió el cargo, y aclaró que no es necesario. Lo novedoso fue su afirmación de que las escuelas deben permanecer abiertas.

"Tenemos las herramientas -vacunas, refuerzos, barbijos, testeos, píldoras- para salvar vidas y mantener abiertos los negocios y las escuelas".

"No vamos a volver - no vamos a volver a los cierres. No vamos a volver a cerrar escuelas. Las escuelas deben permanecer abiertas", afirmó en otro tramo de sus declaraciones.

3.NO PROMETÍ DE MÁS. PROBABLEMENTE SUPERÉ LO QUE CUALQUIERA HABRÍA PENSADO

El mandtario negó haber hecho excesivas promesas sobre lo que haría por los estadounidenses cuando asumiera el cargo, y en cambio, responsabilizó a los republicanos. "¿Qué apoyan los republicanos? ¿Qué apoyan? Díganme una cosa que apoyen".

"No prometí demasiado. Pero probablemente superé lo que cualquiera pensó que sucedería", replicó cuando le preguntaron sobre la legislación estancada y las promesas electorales que hizo antes de asumir el cargo.

Bloomberg

4. Reconstruir Mejor: "Estoy seguro de que podemos lograr que grandes partes se conviertan en ley"

Admitió que su proyecto de ley de Reconstruir Mejor -Build Back Better (BBB)- tal como está, y que se frenó en diciembre pasado, no se aprobará. Pero respalda que se divida, para que efectivamente se aprueben algunas de las partes.

Democracia para el mundo, anocracia para Estados Unidos



"Estoy seguro de que podemos lograr que grandes partes de BBB se conviertan en ley" y dijo que para que se apruebe, tendrá que "dividirla" y obtener la mayor cantidad posible y "volver y luchar por el resto más tarde".

5. Sobre Ucrania: PUTIN "NO HA VISTO NUNCA SANCIONES COMO LAS QUE HE PROMETIDO QUE SE IMPONDRÁN SI SE MUEVE"





Advirtió que si Rusia invade Ucrania, pagará un alto precio por ello, incluido un alto costo humano y un grave daño a su economía. Admitió que Estados Unidos ya envió ayuda militar y seguirá fortaleciendo la zona este de Europa. "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos", dijo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania , advirtió. Luego matizó que todo dependerá de lo que Rusia decida hacer.

"Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (los rusos) hacen lo que son capaces de hacer con la fuerza que tienen en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", alertó.

6. AFGANISTÁn: NO ME DISCULPO

Sobre la precipitada retirada de fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2020, apuntó: "no me disculpo por lo que hice".

Biden argumentó que no se podía haber hecho nada más para reforzar a los aliados afganos. "Que levante la mano quien crea que alguien iba a ser capaz de unificar Afganistán bajo un único gobierno", dijo. "Ha sido el cementerio de los imperios por una sólida razón. No es susceptible de unidad", insistió.

7. REELECCIÓN CON KAMALA



El mandatario aseguro que si se presentara a la reelección presidencial en 2024, su compañera de fórmula nuevamente sería Kamala Harris. Cuando le preguntaron si está satisfecho con el trabajo de la vicepresidenta y si la incluiría en una nueva candidatura, fue conciso: "sí y sí", dijo.

"Ella va a ser mi compañera de fórmula, número uno. Y número dos, la puse a cargo. Creo que está haciendo un buen trabajo".