Jennifer López confesó sus secretos más íntimos y enumeró a los actores de cine con los que habría tenido un encuentro fugaz.

Jennifer Lopez volvió a demostrar que no tiene filtros cuando se trata de hablar de sus deseos más íntimos.

En una entrevista publicada hace pocos días, la cantante y actriz confesó que habría querido acostarse con varios actores de True Romance , el clásico de los años noventa escrito por Quentin Tarantino y dirigido por Tony Scott, y que esa atracción, según sus propias palabras, dice mucho de su “lado oscuro”.

Las declaraciones las hizo durante su participación en Films To Be Buried With, el pódcast conducido por Brett Goldstein, su compañero de reparto en la comedia romántica Office Romance.

La lista de actores que la dejaron sin palabras

Mientras hablaban de la película, Lopez empezó a repasar el reparto con visible entusiasmo. Mencionó a Christian Slater, a Val Kilmer en su papel de Elvis, a Patricia Arquette, y también a Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, James Gandolfini y Gary Oldman.

Fue entonces cuando soltó la frase más comentada de la entrevista:

“Habría tenido sexo con cualquiera de ellos, lo cual dice mucho de mi lado oscuro. Todos estaban tan bien en esta película”.

En una entrevista publicada hace pocos días, Jennifer Lopez confesó que habría querido acostarse con varios actores de True Romance. Archivo.

No se quedó ahí. Recordó en especial la escena brutal entre los personajes de Arquette y Gandolfini, y dijo que, aun con todo el caos de esa secuencia, el resultado seguía siendo “muy sexy” .

Su atracción por los amores peligrosos y obsesivos

En la misma charla, Lopez habló de otra película que la marcó: Nueve semanas y media, con Kim Basinger y Mickey Rourke.

Reconoció que la relación entre los personajes siempre la atrajo a pesar de su toxicidad evidente.

“Me encanta la obsesión que tenían el uno por el otro”, señaló. Luego remató: “Ella sabía que era oscuro y misterioso, pero eso lo hacía atractivo, aunque también era tóxico”.

Sin embargo, aclaró que su ideal romántico no es solo intensidad oscura. Como contrapunto, citó el final de El diario de Noah, donde una pareja de ancianos enamorados muere junto en la misma cama.

“No hay nada más romántico”, afirmó y concluyó: “Eso es lo que todos quieren: amar a alguien tan profundamente que no puedas imaginar tu vida sin esa persona”.

Los rumores con Goldstein y su etapa post Affleck

En las últimas semanas, la cercanía de Lopez con Brett Goldstein durante la promoción de Office Romance generó todo tipo de especulaciones. Sin embargo, ambos desmintieron el romance públicamente.

“Cada vez que me ven con alguien intentan emparejarme con esa persona”, dijo Lopez. Incluso mencionó que antes la vincularon con Kevin Costner y aclaró que esos rumores “ocurren todo el tiempo y no significa que sean verdad”.

Goldstein respaldó su versión y ambos dejaron en claro que no están en pareja.

El contexto no es menor: Lopez atraviesa su etapa pública posterior al divorcio de Ben Affleck, con quien se casó en 2022 tras retomar su relación dos décadas después del primer romance. La separación definitiva llegó menos de dos años después.