En consonancia con el más reciente anuncio de la Agencia Internacional de Energía, que prometió la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia, el régimen iraní lanzó una advertencia al mundo sobre el precio del crudo. A través de un video publicado por la agencia Tasnim, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, volvió a prometer este miércoles al mundo que “esperen un barril de petróleo a 200 dólares”. “Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad”, expresó Zolfagari, quien apenas dos días atrás también se había referido al valor del crudo en esos niveles. El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, expresó que Irán no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios comerciales. Con la guerra en Medio Oriente atravesando su segunda semana, la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció una medida sin precedentes: liberar 400 millones de barriles de petróleo para amortiguar los aumentos del precio del combustible en el mundo. “Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero no tienen precedentes en escala, por lo tanto, estoy muy contento de que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de un tamaño sin precedentes”, confió Fatih Birol, director ejecutivo del organismo. Cabe destacar que en los últimos días, los petroleros suspendieron en gran medida su navegación por el estrecho de Ormuz, la vía fluvial por la que fluye habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural del mundo, debido a las amenazas a la navegación procedentes de Irán. Sin embargo, en las últimas horas, tres barcos fueron alcanzados por proyectiles, tal como informó la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas. Según el organismo, el capitán de un portacontenedores reportó que su embarcación fue alcanzada por un “proyectil sin identificar” a 25 millas náuticas (unos 46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de los Emiratos Árabes Unidos.