El IDEAM emitió una alerta roja por un cambio en las condiciones meteorológicas en varias regiones colombianas que traerán tormentas con granizo.

En el marco del pronóstico del clima, el organismo confirmó que continuarán las precipitaciones en varios sectores del país.

Las lluvias afectarán a todos estos departamentos del país

El IDEAM confirmó que durante este jueves 16 de julio la jornada tendrá un comportamiento similar al registrado el día anterior, aunque con una disminución de las precipitaciones en algunos sectores del oriente del país.

Tormentas.

Desde la entidad detallaron que las lluvias más importantes se concentrarán en varios departamentos, entre ellos:

Chocó

Meta

Vichada

Guaviare

Caquetá

Amazonas

Sur del Putumayo

Asimismo, también podrían registrarse precipitaciones en sectores de:

Antioquia

Valle del Cauca

Cauca

Santander

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una disminución de las precipitaciones respecto a días anteriores, aunque podrían presentarse precipitaciones ligeras durante la mañana.

Tormentas. Fuente: EFE Daniel González

Alerta por lluvias durante 48 horas

Durante la jornada, el IDEAM prevé que la mayor actividad lluviosa se presente en horas de la tarde debido a la persistencia de las condiciones de humedad sobre gran parte del territorio nacional. El comportamiento será similar al observado el miércoles, con precipitaciones concentradas principalmente sobre el occidente y el suroriente del país.

Jueves 16 de julio

Las lluvias más intensas se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, especialmente en el departamento del Chocó y las llanuras costeras del centro y sur de esta región.

También se pronostican precipitaciones significativas en Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Amazonas y el sur de Putumayo. De acuerdo con Meteored, ciudades como Cali, Arauca, Mitú, Nuquí, Puerto Carreño y Albania registrarán chubascos tormentosos durante gran parte del día, mientras que Bogotá, Bucaramanga, Cartagena de Indias, San José del Guaviare, Puerto Inírida, Tarapacá y Caucasia tendrán lluvias débiles o precipitaciones intermitentes.

Viernes 17 de julio

Para el cierre de la semana, el IDEAM prevé una disminución gradual en los volúmenes de lluvia; sin embargo, las precipitaciones continuarán presentes en amplios sectores del país. Las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía seguirán concentrando la mayor actividad, junto con algunos puntos de la región Caribe y el norte de la región Andina.

La caída de agua intensa se espera durante la tarde y la noche en los departamentos de Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Amazonas, además de extensas zonas de la Orinoquía y la región Pacífica. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también existe probabilidad de tormentas hacia el final de la tarde y durante la noche.