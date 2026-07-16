En esta noticia
Al momento de viajar a Estados Unidos desde México, existe un punto esencial sobre el pasaporte que todos deben considerar y verificar con antelación: contar con un documento completamente en vigencia y en buen estado.
Este requisito es fundamental no sólo al momento de realizar el traslado para evitar inconvenientes con las autoridades sino también previamente, para poder gestionar los documentos necesarios, como una visa americana o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).
Estados Unidos bloqueará el ingreso desde México a quienes hayan demorado la renovación de pasaporte
Todos los ciudadanos mexicanos con intención de viajar hacia Estados Unidos deben contar con un pasaporte completamente válido.
Este requisito ya debe cumplirse para poder solicitar una visa americana, momento en el que las autoridades solicitan la identificación internacional y garantizan que su validez se ajuste a la normativa vigente. Es importante que la vigencia futura abarque la totalidad de la estadía prevista en Estados Unidos.
Además, si bien en ciertos casos la BCC puede utilizarse para visitar la zona fronteriza sin pasaporte, al momento de gestionarla se solicita una identificación internacional en completa vigencia.
Tengo BCC, ¿a qué zonas puedo ingresar sin pasaporte?
La zona fronteriza -y la única habilitada para viajar sin pasaporte por períodos cortos- está delimitada de la siguiente manera
- California: menos de 40 km de la frontera
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Texas: menos de 40 km de la frontera
¿Cómo renovar el pasaporte mexicano para viajar a Estados Unidos?
De acuerdo con lo informado por el Gobierno de México, los pasos de renovación para mayores de 18 años son
- Acudir a cualquier Delegación de la SRE u Oficina de Enlace Estatal o Municipal con la SRE, siempre teniendo cita
- Entregar el pasaporte a renovar
- Mostrar comprobante del pago de derechos
- Brindar documentos que acrediten nacionalidad mexicana e identidad
Quienes deseen conocer más sobre el trámite podrán hacerlo clicando aquí.
“Todos los documentos que se entreguen para el trámite de pasaporte, deberán ser legibles y encontrarse en buen estado sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez”, se indica.