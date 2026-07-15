Texas vuelve a enfrentar condiciones meteorológicas extremas. Los pronósticos anticipan 48 horas consecutivas de tormentas intensas, lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento que podrían provocar inundaciones repentinas en varias zonas del estado, especialmente en Hill Country y la meseta de Edwards (Edwards Plateau).

Meteorólogos advierten que el fenómeno podría dejar acumulados equivalentes a varios meses de lluvia en apenas dos días, elevando el riesgo de crecidas rápidas de ríos, cortes de rutas y rescates por inundaciones.

Qué zonas están bajo amenaza por fuertes lluvias

Los pronósticos sitúan el mayor riesgo sobre el centro-sur y suroeste de Texas, principalmente en:

Hill Country

Edwards Plateau

Áreas al oeste de San Antonio

Condados como Kerr, Bandera, Medina, Uvalde y Real

Estas regiones ya registran importantes acumulados de lluvia y los suelos se encuentran saturados, por lo que cualquier precipitación adicional incrementará significativamente el riesgo de inundaciones repentinas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por inundaciones repentinas en diversos sectores de Texas. Fuente: El Cronista. Archivo.

Riesgo de inundaciones históricas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene advertencias por inundaciones repentinas en diversos sectores de Texas.

Algunos modelos meteorológicos estiman acumulados de entre 10 y 20 pulgadas de lluvia (aproximadamente entre 250 y 500 milímetros) en las áreas más afectadas, suficientes para provocar inundaciones potencialmente catastróficas.

Las autoridades alertan especialmente sobre:

Cruces de baja altura

Carreteras inundadas

Ríos y arroyos de rápida crecida

Zonas de camping y recreación

Áreas cercanas al río Guadalupe y otros cursos de agua

¿Cuándo mejorará el tiempo?

Los pronósticos del clima indican que las lluvias más intensas se concentrarán durante las próximas 48 horas. A partir del fin de semana, el sistema comenzaría a desplazarse y las precipitaciones perderían intensidad, dando paso a condiciones más estables y al regreso del calor típico del verano texano.