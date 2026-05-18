Las compras en el exterior volvieron a crecer en Argentina y cada vez más personas esperan paquetes provenientes de plataformas internacionales, como Shein, Temu y Amazon. Sin embargo, muchos usuarios todavía desconocen cuál es el dato clave que deben presentar para poder recibir el envío sin demoras ni problemas con Aduana. El proceso cambió en los últimos años y ahora el sistema puerta a puerta exige una serie de pasos obligatorios ante Correo Argentino. Entre ellos, existe un código fundamental que puede acelerar la entrega y evitar que el paquete quede retenido. El dato más importante para gestionar una compra internacional es el código de seguimiento del envío, según los datos publicados por el Gobierno Nacional argentino. Ese número permite: Muchas personas confunden el código de seguimiento con el número de orden o de compra, pero no son lo mismo. El código válido suele tener: Por ejemplo: Ese identificador es el que debe cargarse en el sistema de Correo Argentino para avanzar con la gestión puerta a puerta. Para utilizar el sistema primero hay que registrarse en el Portal de Envíos Internacionales de Correo Argentino. Los usuarios deben contar con: Los extranjeros que no tengan DNI pueden registrarse con pasaporte, aunque en esos casos el retiro del paquete deberá hacerse personalmente en una sucursal con control aduanero. Una vez creada la cuenta, el siguiente paso es realizar el aviso de compra cargando el código de seguimiento informado por el vendedor o la plataforma donde se hizo la operación. Ese trámite permite que la notificación llegue por correo electrónico, sin necesidad de esperar un telegrama físico. Cuando el envío arriba a Argentina, Correo Argentino envía una notificación para continuar la gestión. A partir de ese momento, el usuario debe: El sistema calcula automáticamente cuánto debe abonarse según el valor declarado y la franquicia disponible. Actualmente: Además, todos los paquetes deben abonar la tasa de gestión de Correo Argentino. Después del pago, la AFIP-Aduana determina si el paquete puede enviarse al domicilio o si deberá retirarse en una sucursal con control aduanero. En caso de entrega domiciliaria: Para retirar el paquete será necesario presentar: Correo Argentino también recuerda que existe una fecha límite para completar la gestión. Si el usuario no realiza el trámite dentro del plazo indicado, el paquete será devuelto al país de origen.