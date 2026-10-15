León XIV fue operado para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma y su evolución transcurre con “normalidad”.

El cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo este jueves que “hay que esperar” a conocer la evolución del papa León XIV tras su operación de pulmón para saber sus planes de futuro, también sobre el viaje que tiene programado en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú .

Sobre el viaje del pontífice a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre, el purpurado sostuvo que “dependerá de cómo van las cosas”, al ser preguntado por los medios al margen de un acto en la embajada de Irak en Roma.

León XIV fue operado ayer para extirparle parte de un pulmón afectado por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, y su evolución transcurre con “normalidad” y ha retomado parte de su actividad laboral en su segundo día ingresado en el hospital Gemelli de Roma.

Parolin aseguró que sigue “preocupado” por su salud pero confió en que todo “pueda resolverse lo antes posible”.

El cardenal ha lanzado un mensaje de calma, en medio de la expectación que ha suscitado la operación del papa, y ha recordado que el futuro próximo dependerá de cómo evolucione su salud.

“El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, dijo.

En este mismo sentido respondió a quien le preguntó si presidirá el rezo del Ángelus este domingo desde el hospital: “Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que hará el Ángelus desde el Gemelli”, declaró.

No obstante, aclaró que “son todo conjeturas” porque no ha hablado con el papa desde que entró al hospital. “En estos días es mejor dejarle tranquilo para que se recupere” , sostuvo.

Asimismo ha considerado “bellísimo” el modo en que anunció su operación, el pasado domingo de forma completamente pública, desde la ventana del Palacio Apostólico.

En la Santa Sede mantienen la preocupación pero confían en que que todo “pueda resolverse lo antes posible”. Shtterstock

“Nos gustaría que el Papa venga, pero lo mejor es que se reponga”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, recalcó hoy que los preparativos continúan para su visita de noviembre a la Argentina, aunque consideró que “lo mejor es que se reponga” de la intervención quirúrgica a la que se sometió el martes pasado.

“Nos gustaría que venga, pero creemos que lo mejor es que se reponga”, dijo Colombo en declaraciones desde Roma a Radio Rivadavia, y puntualizo que si bien no habló personalmente con el pontífice, sí lo hizo con religiosos de su orden, quienes le transmitieron que se encuentra bien luego de la operación.

Sobre la posibilidad de cambios en la fecha de la gira del Papa por Argentina, Uruguay y Perú, el titular del Episcopado expresó su confianza en la evaluación que realicen los médicos junto con León XIV y la Santa Sede. “Van a saber dar el paso correcto por el bien del Papa y por el bien también de la Iglesia y de la humanidad” , afirmó.

Colombo indicó que, mientras se aguarda una definición, la organización de la visita mantiene los preparativos. “Por ahora estamos todos en el modo previsto”, explicó, aunque aseguró que la Iglesia también se adaptará si las circunstancias requieren modificaciones.