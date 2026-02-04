Este martes se dio a conocer en Moscú una noticia que encendió las alarmas a nivel mundial, ya que el tratado de delimitación de armamento nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, mejor conocido como Nuevo START, expirará el próximo jueves. En los últimos días este tema entró en agenda internacional, ya que, en el caso de no renovarse el tratado, se quedarían sin un documento que limite el arsenal que poseen.

¿En qué consiste el tratado nuclear?

Se trata de un acuerdo de control de armas nucleares firmada entre Moscú y Washington en el 2010, firmado por el presidente ruso Dmitri Medvedev y el norteamericano Barack Obama. Es uno de los pilares fundamentales para el control armamentístico desde la Guerra Fría y su nombre formal es “Medidas para la Reducción y Limitación Adicional de Armas Estratégicas Ofensivas”.

Vladimir Putin y Donald Trump son los encargados de tomar la decisión de renovar el tratado Nuevo START

Cada una de las potencias puede desplegar un máximo de 1.550 ovijas nucleares estratégicas. Además, los sistemas de lanzamientos, como por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales, tienen un máximo de 800 y 700 desplegados de manera efectiva.

Todo esto se lleva a cabo gracias a los mecanismos de verificación que incluyen intercambios de datos, inspecciones presenciales y notificaciones entre ambas potencias, las cuales determinan la transparencia de este tratado.

Sin embargo, las tensiones relacionadas con el conflicto bélico ruso con Ucrania enfriaron las posibilidades de ampliar este tratado. Además, el gobierno ruso acusó a Washington de obstaculizar las misiones de vigilancia en los últimos dos años.

¿Qué propuso Vladimir Putin sobre el tratado nuclear?

El gobierno ruso ofreció en enero de este año la prórroga del tratado para ganar tiempo en nuevas negociaciones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la propuesta de Rusia?

Por su parte, el presidente norteamericano se refirió a la posibilidad de ampliar este tratado en septiembre cuando manifestó que le parecía una buena idea. Sin embargo, no dio respuesta a la prórroga propuesta por Rusia. En cambio, el presidente manifestó que, si el tratado expira, puede ser reemplazado por un acuerdo “mejor”.

Además, Trump desea que China participe de este nuevo acuerdo. Según AFP, un funcionario de la Casa Blanca declaró que la aspiración norteamericana es “involucrar a China en las conversaciones sobre control de armamentos”.

¿Qué podría pasar si no se renueva?

Si no se renueva el tratado Nuevo START se podría generar una carrera armamentista nuclear sin restricciones, es decir, acumular armamento poderoso y toda la peligrosidad que eso implica.

Cabe destacar que Vladimir Putin amenazó en más de una oportunidad desde el conflicto bélico con Ucrania en 2022, que utilizaría “todos los medios” para defender los intereses de su país.