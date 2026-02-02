En esta noticia

Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos hace más de una cierta cantidad de años ya no son considerados válidos y no pueden renovarse, una decisión que afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros que utilicen este documento para viajar, identificarse o realizar trámites.

La medida es aplicada por el Departamento de Estado y refuerza los controles de seguridad y verificación de identidad.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende estos pasaportes

Según las normas del Departamento de Estado, un pasaporte con más de 15 años desde su emisión:

  • No es válido para viajar
  • No puede renovarse
  • No sirve como identificación aceptada para trámites federales
  • Puede quedar suspendido o retenido si se intenta usar

Esto aplica incluso si el documento no está vencido en apariencia o se conserva en buen estado.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite. Fuente: Archivo.
Qué deben hacer todos los que tengan estos pasaportes

Las autoridades indican que, en estos casos, la única opción es:

  • Iniciar una solicitud de pasaporte nuevo,
  • Presentar prueba de ciudadanía o identidad
  • Aportar documentación actualizada
  • Cumplir con entrevista o verificación, si corresponde

No existe excepción ni renovación simplificada.