Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos hace más de una cierta cantidad de años ya no son considerados válidos y no pueden renovarse, una decisión que afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros que utilicen este documento para viajar, identificarse o realizar trámites.
La medida es aplicada por el Departamento de Estado y refuerza los controles de seguridad y verificación de identidad.
Estados Unidos prohíbe renovar y suspende estos pasaportes
Según las normas del Departamento de Estado, un pasaporte con más de 15 años desde su emisión:
- No es válido para viajar
- No puede renovarse
- No sirve como identificación aceptada para trámites federales
- Puede quedar suspendido o retenido si se intenta usar
Esto aplica incluso si el documento no está vencido en apariencia o se conserva en buen estado.
Qué deben hacer todos los que tengan estos pasaportes
Las autoridades indican que, en estos casos, la única opción es:
- Iniciar una solicitud de pasaporte nuevo,
- Presentar prueba de ciudadanía o identidad
- Aportar documentación actualizada
- Cumplir con entrevista o verificación, si corresponde