Un argentino que consiguió trabajo como utility en una mina de Australia contó cuánto ganó durante su primer período laboral y explicó cómo es la rutina.

Según relató, en 11 días de trabajo obtuvo 4752 dólares australianos después de los descuentos.

La experiencia fue difundida por Info Minero Argentino (@mineriainfo), donde Franco explicó que llegó a Australia sin ser ingeniero ni operador de maquinaria pesada y logró acceder a uno de los puestos considerados de entrada al sector.

El trabajo que consiguió Franco en una mina de Australia

Franco trabaja como utility, un puesto que reúne diferentes tareas vinculadas con el funcionamiento de los campamentos mineros. Entre sus responsabilidades se encuentran actividades de cocina, limpieza y mantenimiento de los espacios comunes.

Según contó en el video publicado por Info Minero Argentino, su jornada comienza a las 10 de la mañana y se extiende durante 12 horas.

“En once días me quedaron 4752 dólares australianos”: cuánto ganó

Uno de los datos que más llamó la atención fue el dinero que Franco aseguró haber recibido durante su primer swing, término utilizado para referirse al período de trabajo continuo dentro del campamento.

En esa primera etapa trabajó durante 11 días consecutivos, con jornadas de 12 horas. Según explicó, su remuneración era de 38,97 dólares australianos por hora.

En total, fueron aproximadamente 132 horas de trabajo. Después de los impuestos, Franco aseguró que le quedaron 4752 dólares australianos.

El joven también comparó ese ingreso con lo que ganaba anteriormente en la Argentina. Según relató, en Australia pudo obtener en aproximadamente dos semanas un monto equivalente a lo que antes reunía durante varios meses de trabajo.

Cómo es vivir y trabajar durante dos semanas en el campamento

El salario es uno de los principales atractivos de estos empleos, pero la modalidad también implica importantes exigencias. Durante el swing, Franco permanece dentro del campamento minero y pasa varios días alejado de su casa y de su familia.

La jornada de 12 horas incluye dos descansos de unos 20 minutos y otro de aproximadamente una hora para almorzar. De acuerdo con su relato, este último descanso no es remunerado.

Una vez terminadas las tareas, los trabajadores deben dejar todo limpio antes de finalizar la jornada. El sistema concentra una gran cantidad de horas de trabajo en pocos días y luego permite contar con períodos libres para descansar o viajar.

Franco también advirtió que no todo es “color de rosa”. Las jornadas extensas, el aislamiento y la convivencia durante varios días en un campamento pueden representar un desafío para quienes buscan este tipo de empleo.

La experiencia, difundida por Info Minero Argentino, muestra una de las alternativas laborales a las que pueden acceder los argentinos en Australia sin experiencia previa en minería. Sin embargo, las condiciones concretas de contratación, salarios, requisitos y beneficios pueden variar según la empresa y el puesto.