Tras más de 60 años en función, cierra una de las fábricas más reconocidas del país: más de 300 trabajadores perderían su empleo

Miles de trabajadores disfrutarán de un nuevo feriado que formará un nuevo fin de semana largo.

El calendario señala la aplicación de la Ley Emiliani, por la cual el Día de la Raza se trasladará al lunes 12 de octubre para formar un puente festivo de tres días consecutivos.

La fecha es una de las jornadas que suele generar un mayor movimiento en sectores como el turismo, el comercio y el transporte, debido al incremento de viajes y actividades recreativas durante los fines de semana largos.

¿Por qué el lunes 12 de octubre será feriado?

El lunes 12 de octubre será festivo por la conmemoración del Día de la Raza, también denominado Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia. La fecha se conmemora originalmente el 12 de octubre y, de acuerdo con las reglas de traslado establecidas por la Ley 51 de 1983, cuando corresponde puede convertirse en un día festivo trasladable.

La llamada Ley Emiliani establece que determinadas festividades civiles y religiosas deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día de la semana. El objetivo es organizar el calendario de descansos y facilitar la conformación de puentes festivos.

De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un fin de semana largo desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El Gobierno decretó que el lunes será feriado y los trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del 12 de octubre?

El fin de semana largo aplica para la mayoría de los trabajadores que cuentan con contrato laboral formal y que habitualmente descansan los días festivos establecidos por la ley colombiana.

Asimismo, las instituciones educativas públicas y privadas suelen suspender actividades académicas durante estas jornadas, mientras que entidades públicas ajustan sus horarios de atención de acuerdo con la programación oficial.

Sin embargo, sectores esenciales como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y algunos comercios podrán mantener operaciones normales debido a la naturaleza de sus servicios.

Qué feriados quedan en el año

Después del festivo del lunes 12 de octubre, el calendario colombiano contempla los siguientes feriados: