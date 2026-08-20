España, Estados Unidos e Italia prohíben los viajes desde Buenos Aires, Mendoza y Córdoba a quienes no hayan renovado el pasaporte. (Imagen ilustrativa)

Antes de viajar a España, Italia o Estados Unidos, hay un dato que muchos argentinos pasan por alto: la fecha de vencimiento del pasaporte no alcanza como único parámetro .

Cada país exige una vigencia mínima posterior a la fecha de regreso, y si el documento no cumple ese margen, la aerolínea puede negar el embarque o las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso, aunque el pasaporte todavía esté “vigente” en teoría.

Qué vigencia mínima exige cada país

España e Italia forman parte del espacio Schengen, por lo que aplican la misma regla para los turistas argentinos.

El pasaporte debe tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo, y haber sido expedido dentro de los últimos diez años.

Estados Unidos maneja un criterio distinto. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado recomiendan que el pasaporte tenga una validez de al menos seis meses más allá del período de estadía previsto, salvo excepciones puntuales según el tipo de visa.

Cuando el documento no reúne la vigencia requerida, el inconveniente puede aparecer antes de subir al avión.

En síntesis, los requisitos por destino son:

España e Italia (Schengen) : mínimo 3 meses de vigencia tras la fecha de salida.

Estados Unidos : se recomienda un margen de 6 meses de vigencia.

Emisión del documento: no debe superar los 10 años desde la fecha de expedición, exigencia que aplica en el espacio Schengen.

Qué pasa si el pasaporte no cumple el margen exigido

Cuando el documento no reúne la vigencia requerida, el inconveniente puede aparecer antes de subir al avión. Las aerolíneas verifican la documentación en el check-in y pueden negar el embarque si detectan que el pasaporte no cumple con el margen del destino.

Si el pasajero logra embarcar igual, el problema se traslada al control migratorio de llegada, donde las autoridades pueden rechazar el ingreso y dejar al viajero varado en el aeropuerto, con el vuelo y las reservas perdidos.

Por eso, la recomendación de los especialistas en viajes internacionales es simple: revisar la fecha de vencimiento y de emisión del pasaporte con varios meses de anticipación, antes incluso de comprar los pasajes.

Cómo renovar el pasaporte

La renovación del documento se gestiona ante el Renaper en Argentina, un trámite que conviene iniciar cuanto antes si se detecta que la vigencia no alcanza para cumplir con los requisitos del destino elegido . Esto evita demoras de último momento y asegura que el viaje se concrete sin sobresaltos en el aeropuerto.

Además de la vigencia, conviene revisar el estado físico del documento. Páginas dañadas, desprendidas o con datos ilegibles también pueden ser motivo de rechazo, incluso con la fecha de vencimiento lejos.

También hay que chequear las páginas en blanco disponibles: varios destinos piden al menos dos libres para los sellos de ingreso y egreso, un detalle que se pasa por alto tras varios años sin viajar.

Para quienes tienen un viaje próximo, la recomendación es puntual:

Confirmar la fecha de vencimiento y de emisión del pasaporte

Verificar el margen de vigencia exigido por el país de destino

Chequear el estado físico del documento y las páginas disponibles

Iniciar el trámite de renovación en el Renaper con la mayor anticipación posible

Cumplir con estos requisitos antes de comprar los pasajes evita que un detalle administrativo arruine un viaje ya planificado.