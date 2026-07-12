¿Fin de la visa en Sudamérica? Estados Unidos autoriza la entrada al país a los extranjeros que posean este documento obligatorio

Oficial | Paraguay, Venezuela y Colombia prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite de actualización en su pasaporte

El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en las fronteras. Sin embargo, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Los individuos que reúnan los criterios del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de entrar sin necesidad de visa, utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP.

La autorización previa es un requisito para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que ingresen a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).

La ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Permiso especial para ingresar a EE. UU. con fines turísticos o comerciales sin visa (foto: archivo).

Quiénes son elegibles para solicitar la ESTA

Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizar el proceso bajo las siguientes condiciones:

Poseer un pasaporte electrónico válido .

Viajar por turismo, negocios o tránsito por un período de hasta 90 días.

Obtener la aprobación en línea antes de realizar el viaje.

Si su país no está incluido en el VWP, no podrá utilizar ESTA: deberá gestionar la visa B1/B2 u otra que sea pertinente.

Cómo obtener el documento

La autorización electrónica ESTA es obligatoria para los ciudadanos de los países que integran el Visa Waiver Program (VWP) y desean ingresar a Estados Unidos por vía aérea, marítima o terrestre sin necesidad de una visa. Este permiso está vinculado al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, por lo general, tiene una vigencia de hasta dos años o hasta el vencimiento del documento. Durante ese período permite realizar múltiples viajes de hasta 90 días cada uno, siempre que se cumplan las condiciones del programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un permiso que debe tramitarse de forma anticipada y en línea antes del viaje. Aunque su aprobación habilita al pasajero a abordar un medio de transporte con destino a Estados Unidos, la decisión final sobre el ingreso al país corresponde a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

Las claves para realizar el trámite correctamente