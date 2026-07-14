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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos actualizó oficialmente las normas relacionadas con el registro de extranjeros y los documentos que pueden utilizarse para demostrar su cumplimiento. Entre las evidencias reconocidas aparece el Formulario I-551, conocido popularmente como Green Card o Tarjeta de Residente Permanente.

Este documento permite a los residentes permanentes legales demostrar su identidad, su registro migratorio y su autorización para vivir de manera permanente en Estados Unidos.

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El Gobierno confirmó que este documento es una prueba oficial y legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final sobre el registro de extranjeros en el Registro Federal. La normativa identifica diferentes documentos que pueden servir como prueba de que una persona cumplió con las obligaciones de registro establecidas por la legislación migratoria.

Entre esas evidencias se encuentra:

  • El Formulario I-551 o Green Card
  • Determinados registros de ingreso y salida
  • Documentos de autorización de empleo reconocidos
  • Otras constancias migratorias incluidas expresamente en la regulación
El DHS reconoce oficialmente al Formulario I-551 o Green Card como evidencia de registro migratorio.
El DHS reconoce oficialmente al Formulario I-551 o Green Card como evidencia de registro migratorio. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Qué es el Formulario I-551

El Formulario I-551 es la denominación técnica de la Permanent Resident Card, más conocida como Green Card.

No se trata de un formulario que cualquier extranjero pueda descargar, completar y presentar. La tarjeta es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cuando una persona obtiene oficialmente la residencia permanente legal. El documento acredita que su titular:

  • Es residente permanente legal
  • Puede vivir de manera permanente en Estados Unidos
  • Cuenta, en términos generales, con autorización para trabajar
  • Fue registrado dentro del sistema migratorio federal
  • Posee un número de extranjero asignado por el DHS

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Durante un control migratorio, el titular puede utilizar el Formulario I-551 para acreditar que es un residente permanente registrado. La tarjeta permite comprobar:

  • La identidad del titular
  • Su número de registro migratorio
  • Su condición de residente permanente
  • La fecha de vencimiento del documento
  • La información biométrica incorporada en la tarjeta