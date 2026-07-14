El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos actualizó oficialmente las normas relacionadas con el registro de extranjeros y los documentos que pueden utilizarse para demostrar su cumplimiento. Entre las evidencias reconocidas aparece el Formulario I-551, conocido popularmente como Green Card o Tarjeta de Residente Permanente.

Este documento permite a los residentes permanentes legales demostrar su identidad, su registro migratorio y su autorización para vivir de manera permanente en Estados Unidos.

El Gobierno confirmó que este documento es una prueba oficial y legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final sobre el registro de extranjeros en el Registro Federal. La normativa identifica diferentes documentos que pueden servir como prueba de que una persona cumplió con las obligaciones de registro establecidas por la legislación migratoria.

Entre esas evidencias se encuentra:

El Formulario I-551 o Green Card

Determinados registros de ingreso y salida

Documentos de autorización de empleo reconocidos

Otras constancias migratorias incluidas expresamente en la regulación

El DHS reconoce oficialmente al Formulario I-551 o Green Card como evidencia de registro migratorio. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Qué es el Formulario I-551

El Formulario I-551 es la denominación técnica de la Permanent Resident Card, más conocida como Green Card.

No se trata de un formulario que cualquier extranjero pueda descargar, completar y presentar. La tarjeta es emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cuando una persona obtiene oficialmente la residencia permanente legal. El documento acredita que su titular:

Es residente permanente legal

Puede vivir de manera permanente en Estados Unidos

Cuenta, en términos generales, con autorización para trabajar

Fue registrado dentro del sistema migratorio federal

Posee un número de extranjero asignado por el DHS

Podrán superar sin problemas cualquier control de ICE

Durante un control migratorio, el titular puede utilizar el Formulario I-551 para acreditar que es un residente permanente registrado. La tarjeta permite comprobar: