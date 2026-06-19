Miles de fanáticos buscan alternativas para seguir los partidos del Mundial por internet, pero una reciente decisión encendió las alarmas entre quienes recurren a transmisiones no oficiales.

Las autoridades avanzaron con una medida que apunta directamente contra sitios y enlaces utilizados para acceder a encuentros sin autorización.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un organismo de México confirmó una ofensiva contra la piratería digital que impacta sobre decenas de páginas y servicios que presuntamente retransmitían partidos de fútbol sin contar con los derechos correspondientes.

El IMPI suspendió 57 páginas para ver partidos del Mundial de forma ilegal

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó la suspensión, bloqueo y remoción de 57 direcciones URL que presuntamente eran utilizadas para transmitir contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.

La medida forma parte del denominado Operativo Mundial, una estrategia impulsada para combatir la piratería digital durante el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Según explicó el organismo, las acciones fueron coordinadas con proveedores de servicios de internet para reducir la disponibilidad de transmisiones ilegales relacionadas con los partidos mundialistas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó la suspensión, bloqueo y remoción de 57 direcciones URL que presuntamente eran utilizadas para transmitir contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. (Foto: Archivo) Shutterstock

Por qué las transmisiones piratas del Mundial están en la mira de las autoridades

Las retransmisiones no autorizadas representan uno de los principales desafíos para las empresas y organizaciones que poseen los derechos de emisión de eventos deportivos.

A través de estas plataformas, miles de usuarios pueden acceder a partidos en vivo sin pagar suscripciones ni utilizar los servicios autorizados para la difusión oficial.

Las autoridades sostienen que este tipo de prácticas genera pérdidas económicas para los titulares de los derechos y afecta el modelo de negocio que financia la organización y transmisión de grandes eventos deportivos.

Entre los contenidos detectados se encontraban: