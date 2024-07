Obama le pediría a Biden que se baje de la carrera presidencial contra Trump

Financial Times

El Partido Demócrata se encuentra en medio de una disyuntiva que marcará la agenda de los Estados Unidos por los próximos cuatro años: el actual presidente, Joe Biden, parece ir haca una inexorable derrota contra Donald Trump. Cada vez escalan más los pedidos para que decline su candidatura y llegaron hasta el exmandatario, Barack Obama.

Según informaron tanto The Washington Post como la agencia de noticias The Associated Press (AP), el referente de los demócratas y dos veces presidente Obama le pediría a Biden, quien es su amigo y supo ser su compañero de fórmula, que dé un paso al costado.

Los rumores comenzaron tras el fallido debate que mantuvieron Biden y Trump hace algunas semanas donde el actual presidente cometió severos errores y disparó, aún más que en toda su gestión, los rumores por su salud neurológica.

Joe Biden permanece como candidato de los Demócratas en las elecciones de EEUU

Biden aseguró que, si es diagnosticado con algún tipo de enfermedad que le provoque una disminución de sus capacidades, dará un paso al costado. Según las fuentes, Obama se adelantaría a esta evaluación y le pediría a Biden que no compita ante una casi segura derrota con Trump.

La diferencia entre ambos candidatos se profundizó el último fin de semana, cuando en un mitin republicano, el candidato y expresidente Trump fue alcanzado en su oreja por un balazo. El atentado torció aún más la ventaja a su favor.

Este jueves, Trump cerrará la conferencia republicana en el prime time televisivo en donde aceptará su candidatura presidencial para noviembre de este año. Se espera que de una muestra de fortaleza y unidad frente a la situación del actual oficialismo norteamericano.

Los demócratas presionan a Biden para que se baje

Otra de las referentes del partido, la de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también le advirtió en privado a Biden que los demócratas podrían perder la capacidad de tomar el control de la Cámara si no se retiraba de la carrera, según informaron las mismas fuentes.

Biden permanece en la carrera por la Casa Blanca por el momento, pero parece más dispuesto a "escuchar resúmenes de nuevos y preocupantes datos de encuestas" e hizo preguntas sobre cómo la vicepresidenta Kamala Harris, su actual vicepresidenta, podría ganar, según revelaron los medios The New York Times y CNN.

Kamala Harris junto a Joe Biden

De todas formas, las encuestas tampoco tienen certeza de si este cambio de último momento les daría a Harris y a los demócratas oportunidad de ganar frente a un Trump que se fortalece y un oficialismo que no competiría con su actual mandatario.

La Convención Nacional Demócrata, en la que se designará formalmente al candidato a la presidencia, tendrá lugar entre el 19 y el 22 de agosto, la fecha límite para un cambio, por lo que aún resta un mes para definir quién competirá contra Trump y su compañero de fórmula, JD Vance.