Alemania reafirma su lugar central en la esfera militar europea al confirmar una de las inversiones en defensa más significativas de los últimos años.

A través de un comunicado oficial, las empresas Rheinmetall y KNDS informaron que Berlín ordenó la adquisición de 200 nuevos vehículos blindados de combate de infantería (IFV) Puma, operación valorada en 4.200 millones de euros, lo que equivale a unos u$s 5.000 millones, que refuerza de manera notable a la Bundeswehr.

El contrato, que ya fue firmado por la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr (BAAINBw), ha entrado en vigencia este mes e indica como meta que las entregas se realicen para 2028, marcando un avance significativo en la modernización del ejército alemán.

Alemania impulsó una renovación militar récord

Esta adquisición del ejército alemán se originó en mayo de 2023, momento en el que se aprobó un primer lote de 50 vehículos Puma, respaldado por un acuerdo marco que habilitaba la posibilidad de aumentar la compra en el futuro.

El nuevo contrato responde a las exigencias de la OTAN, que demanda fuerzas mecanizadas más numerosas, protegidas y con una capacidad de fuego superior ante un contexto geopolítico cada vez más tenso a nivel global.

Este escenario se concretó ahora con un pedido que supera ampliamente las estimaciones previas, dado que a mediados de 2025 se hablaba de una inversión de 1.500 millones de euros por únicamente 61 unidades.

El nuevo contrato responde a las exigencias de la OTAN, que demanda fuerzas mecanizadas más numerosas. Fuente: Shutterstock.

Cómo son los poderosos tanques Puma al ejército alemán

Los IFV Puma son reconocidos por su eficaz combinación de protección, movilidad y potencia de fuego. Entre sus características técnicas principales destacan:

Capacidad para transportar hasta seis soldados , además de una tripulación compuesta por tres miembros

Blindaje que cumple con el nivel 6 del estándar STANAG

Sistema de protección activa MUSS 2.0 contra misiles enemigos

Motor diésel MTU V10 de 1.090 CV, con una velocidad máxima de 70 km/h

Este nuevo sistema adoptado por el ejército alemán permite atacar blancos a más de 4 kilómetros, sin contacto visual directo con el enemigo, lo que representa un avance táctico significativo.

Además, Alemania planea modernizar hasta 297 Pumas existentes al estándar S1, que incluirá: