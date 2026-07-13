El inicio de la semana llegará acompañado con cambios en el pronóstico del clima. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por distintos sistemas de tormentas que mantendrán condiciones de inestabilidad.

Las condiciones meteorológicas contemplan actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento en varias entidades. Ante este panorama, las autoridades pidieron mantenerse atentos a los informes oficiales, ya que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Alerta por tormentas: qué localidades están bajo alerta

De acuerdo con el informe del SMN, los acumulados más importantes se registrarán en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas , donde se pronostican lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

El temporal no se limitará a esas entidades. También se prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que otras regiones del país tendrán chubascos y precipitaciones fuertes durante la jornada.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y el aumento del caudal de ríos y arroyos, principalmente en las zonas donde las lluvias sean persistentes o se presenten en cortos periodos de tiempo.

¿Qué está provocando las tormentas?

El organismo explicó que el temporal es resultado de la interacción de varios sistemas meteorológicos. Entre ellos destacan canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

La combinación de estos fenómenos favorece el desarrollo de nubosidad con gran potencial para generar tormentas intensas durante la tarde y la noche, acompañadas de actividad eléctrica y, en algunos casos, caída de granizo.

A ello se sumarán rachas fuertes de viento en diferentes regiones del país, por lo que no se descarta la caída de árboles, anuncios u otros objetos expuestos al aire libre.

Alerta roja por el clima y recomendaciones de la Conagua

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el ambiente caluroso persistirá en estados del norte y noroeste, donde continuará la ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados.

Frente a este escenario, la Conagua recomendó evitar cruzar ríos o corrientes con niveles elevados, conducir con precaución durante las tormentas y mantenerse informado únicamente mediante los reportes oficiales del SMN.

Las autoridades recordaron que el pronóstico puede modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos. Por ello, insistieron en consultar las actualizaciones del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos durante el paso de este nuevo temporal.