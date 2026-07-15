El modelo destaca por su capacidad, doble compartimiento y un precio que busca competir con otras marcas del mercado.

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Las ofertas de electrodomésticos continúan ganando espacio en las góndolas de Tiendas D1. En esta oportunidad, la cadena incorporó a su catálogo una freidora de aire de 9 litros con doble canasta, una alternativa pensada para quienes buscan preparar varias recetas al mismo tiempo sin gastar una fortuna. El producto ya se encuentra disponible por $299.900, un valor que la ubica entre las opciones más económicas de su categoría en Colombia.

Con esta incorporación, D1 vuelve a apostar por artículos de cocina que suelen despertar gran interés entre los consumidores, especialmente aquellos que desean modernizar su hogar sin hacer una inversión elevada.

¿Cuál es la nueva freidora de aire que vende Tiendas D1 por menos de $300.000?

El nuevo electrodoméstico corresponde a la Freidora de Aire COCUK X1U de 9 litros con doble canasta, un equipo diseñado para cocinar diferentes alimentos de manera simultánea gracias a su sistema de compartimientos independientes.

El producto tiene un precio de $299.900 y se comercializa en las tiendas participantes de la cadena, sujeto a disponibilidad de inventario.

Entre sus principales características se destacan:

Capacidad total de 9 litros.

Doble canasta, ideal para preparar dos alimentos al mismo tiempo.

Sistema de control dual, que permite gestionar cada compartimiento de forma independiente.

Temporizador de 0 a 60 minutos.

Preparación de alimentos con poco o ningún aceite.

Estas funciones convierten a la freidora en una alternativa práctica para familias o personas que desean cocinar de manera más rápida y organizada.

Tiendas D1 suma a su catálogo una freidora de aire de 9 litros y doble canasta y se consigue por menos de $300.000.

¿Qué ventajas tiene una freidora de aire con doble canasta?

Uno de los principales beneficios de este tipo de electrodomésticos es la posibilidad de cocinar dos preparaciones diferentes sin mezclarlas.

Por ejemplo, mientras una canasta puede utilizarse para preparar papas a la francesa, la otra puede destinarse a pollo, pescado, verduras o cualquier otra receta, optimizando el tiempo en la cocina.

Además, el sistema de control dual permite ajustar tiempos y temperaturas de manera independiente, ofreciendo mayor flexibilidad según el tipo de alimento.

¿Cuánto cuesta la freidora de aire COCUK de 9 litros en Tiendas D1?

El precio anunciado para la Freidora de Aire COCUK X1U de 9 litros con doble canasta es de $299.900 por unidad.

Como ocurre con otros productos de temporada en Tiendas D1, la disponibilidad puede variar según la ciudad y el inventario de cada establecimiento, por lo que quienes estén interesados en adquirirla deberán verificar su existencia en el punto de venta más cercano.