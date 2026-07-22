El calendario de feriados señala que miles de trabajadores disfrutarán de un nuevo fin de semana largo porque declararon asueto el viernes 7 de agosto. Se trata de un día no laborable en conmemoración de la Batalla de Boyacá, una de las fechas patrias más importantes.

Además de representar una jornada de descanso para gran parte de la población, la fecha también tiene un profundo significado histórico y político, ya que recuerda la victoria del Ejército Libertador en 1819, un hecho decisivo para consolidar la independencia del entonces Virreinato de la Nueva Granada.

Decretan feriado el 7 de agosto: qué se conmemora

La Batalla de Boyacá, disputada el 7 de agosto de 1819 cerca de Tunja, marcó la derrota de las tropas realistas por parte del ejército comandado por Simón Bolívar, abriendo el camino hacia la independencia de Colombia.

Por ese motivo, el 7 de agosto figura entre los festivos nacionales obligatorios y, al coincidir este año con un viernes, dará lugar a un descanso de tres días consecutivos.

En caso de que un empleado sea requerido para prestar servicios ese día, la empresa deberá reconocer el pago correspondiente conforme a las leyes laborales aplicables a domingos y festivos.

Montaje EC

¿El viernes 7 de agosto es un puente festivo?

Sí, aunque no por aplicación de la Ley Emiliani. A diferencia de otros festivos que se trasladan al lunes siguiente, la Batalla de Boyacá es una fecha inamovible, por lo que siempre se celebra el 7 de agosto.

En 2026, la coincidencia con un viernes genera de manera natural un fin de semana largo, sin necesidad de modificar el calendario.

Esto permitirá que muchas familias aprovechen la fecha para viajar, descansar o participar en las actividades conmemorativas organizadas en diferentes regiones del país.

Todos los feriados nacionales de 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: