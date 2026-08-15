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Ponerle un nombre a un bebé no siempre depende exclusivamente de la elección de sus padres. En Nueva Zelanda, el Registro Civil tiene la facultad de intervenir cuando considera que una determinada opción puede resultar ofensiva, confusa o inapropiada.

La normativa contempla distintos criterios para evaluar cada solicitud y establece límites especialmente vinculados con títulos, cargos oficiales, símbolos y nombres que puedan afectar al menor .

¿Cuáles son los nombres que pueden ser rechazados en Nueva Zelanda?

Uno de los principales límites en Nueva Zelanda está relacionado con las palabras que puedan hacer creer que una persona posee un rango, título o posición oficial que en realidad no tiene.

Por este motivo, determinadas denominaciones vinculadas con la realeza o la nobleza pueden ser rechazadas. Entre ellas aparecen términos como King, Queen, Prince, Princess, Duke y Royal.

También pueden quedar fuera aquellas opciones consideradas ofensivas, demasiado extensas o que incluyan números, símbolos u otros elementos que dificulten la identificación del menor.

En resumen, el Registro Civil en Nueva Zelanda puede rechazar la elección de un nombre por los siguientes motivos:

Son ofensivos o insultantes.

Incluyen títulos de la realeza o de la nobleza , como King , Queen , Prince , Princess , Duke o Royal .

Corresponden a cargos oficiales o rangos militares.

Contienen símbolos, números o signos que no estén permitidos por la normativa.

Pueden inducir a error sobre el estatus o la identidad de la persona.

¿Qué tiene en cuenta el Registro Civil antes de aceptar un nombre?

¿Cuáles son los nombres que el Registro Civil de Nueva Zelanda puede rechazar? Magnific

Las autoridades analizan cada propuesta de manera individual y determinan si cumple con las condiciones previstas por la normativa, por lo que la decisión final no depende únicamente de que una palabra aparezca o no dentro de una lista cerrada .

Uno de los criterios centrales es evitar que el nombre elegido pueda perjudicar al niño o exponerlo a situaciones de burla, discriminación o confusión durante su vida .

También se busca preservar una distinción clara entre el nombre de una persona y determinadas designaciones reservadas para cargos, títulos o rangos reconocidos oficialmente.

¿Qué deben hacer los padres si rechazan el nombre de su bebé?

Cuando el Registro Civil determina que una elección no puede ser aceptada, los padres deben presentar otra alternativa que sí se ajuste a las reglas establecidas.

En este sentido, deben:

Elegir un nuevo nombre que cumpla con los requisitos legales.

Presentar nuevamente la solicitud de registro.

Esperar la aprobación de las autoridades antes de emitir el certificado de nacimiento.

El trámite de inscripción continúa una vez que existe un nombre aprobado por las autoridades. Hasta entonces, la opción rechazada no puede incorporarse como denominación oficial del recién nacido.

Por eso, antes de completar el registro, las familias deben tener en cuenta las restricciones vigentes y evitar nombres que puedan entrar en conflicto con los criterios establecidos por el Registro Civil de Nueva Zelanda.