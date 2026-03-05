El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que reemplazará a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo el 31 de marzo de 2026. En su lugar propuso al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, para liderar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), una de las agencias más relevantes del Gobierno federal. El mandatario informó la decisión a través de su red social Truth Social, donde destacó la gestión de Noem, especialmente en materia de control fronterizo. Según explicó, la funcionaria asumirá un nuevo rol como enviada especial de la iniciativa regional “Shield of the Americas”, un programa de seguridad hemisférica que Washington presentará oficialmente este fin de semana en Florida. Tras el anuncio, Noem agradeció al presidente por la nueva responsabilidad y aseguró que buscará aprovechar la experiencia y las alianzas construidas durante su paso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En ese marco, anticipó que trabajará junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para reforzar la cooperación regional y combatir a los cárteles del narcotráfico. La salida de la funcionaria se produce en medio de cuestionamientos a su gestión. En las últimas semanas quedó bajo presión tras una serie de redadas migratorias en el estado de Minnesota en las que murieron dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales. Noem había calificado a una de las víctimas como “terrorista doméstico” sin presentar pruebas, lo que generó críticas de legisladores demócratas y también de algunos republicanos. A esa polémica se sumaron denuncias sobre la adjudicación sin licitación de una campaña publicitaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) valuada en unos 220 millones de dólares. El contrato habría sido otorgado a una entidad vinculada al marido de una exvocera del departamento. En paralelo, la agencia se encuentra parcialmente paralizada desde mediados de febrero por falta de financiamiento, en medio de negociaciones entre republicanos y demócratas por cambios en los procedimientos de las redadas migratorias. El reemplazante propuesto por Trump, Mullin, es senador por Oklahoma desde 2023 y uno de los aliados más cercanos del mandatario dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA). Empresario y miembro de la nación Cherokee, construyó su carrera tras dirigir un negocio familiar de plomería que luego expandió a otros rubros, incluidos restaurantes y el sector inmobiliario. El legislador aseguró que la nominación lo tomó por sorpresa, aunque se mostró entusiasmado con el desafío. Para asumir formalmente al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá ser confirmado por el Senado, actualmente controlado por el Partido Republicano, en un proceso que se espera avance sin mayores obstáculos.