La política exterior de Estados Unidos atraviesa una nueva etapa marcada por una estrategia más activa en distintos frentes internacionales. En los últimos meses, Washington combinó presión diplomática, sanciones económicas y movimientos estratégicos para influir en crisis políticas fuera de sus fronteras. Ese enfoque ya tuvo impacto en Venezuela e Irán, dos escenarios donde las decisiones del gobierno estadounidense jugaron un rol central en la dinámica del conflicto. Ahora, nuevas señales desde la Casa Blanca y contactos diplomáticos en el Caribe colocan a Cuba como el próximo foco de tensión en la agenda internacional de Washington. Las principales decisiones de política exterior se coordinan entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. En ese esquema, cuatro figuras concentran el diseño de la estrategia internacional del gobierno. Este grupo dirige herramientas centrales de la política exterior estadounidense, como sanciones económicas, negociaciones diplomáticas y coordinación militar, utilizadas para influir en conflictos o crisis internacionales. Las versiones sobre un posible cambio en la relación entre Washington y La Habana crecieron después de que Donald Trump sugiriera que Estados Unidos podría impulsar una “toma amistosa” de Cuba si prosperan las conversaciones entre ambos gobiernos. El presidente afirmó que el gobierno cubano atraviesa una fuerte crisis económica y que ya existen contactos entre funcionarios de ambos países. El contexto incluye además el impacto regional de la crisis venezolana y la interrupción del petróleo que Caracas enviaba a la isla. Analistas advierten que cualquier acuerdo entre Washington y La Habana podría provocar uno de los mayores cambios políticos en el Caribe en décadas.