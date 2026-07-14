Construyen el metro más profundo de América Latina: tendrá estaciones hasta 65 metros bajo tierra.

La expansión de una de las redes ferroviarias más importantes de la región avanza con una obra que promete cambiar la movilidad urbana y reducir de forma drástica los tiempos de viaje para cientos de miles de pasajeros.

El proyecto no solo ampliará la capacidad del sistema, sino que incorporará nuevas líneas de metro, tecnología de última generación y estaciones que alcanzarán profundidades inéditas en América Latina, consolidándose como una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas del continente.

El país que impulsa una obra récord para transformar el transporte

Brasil lleva adelante la ampliación del Metro de São Paulo, un plan que contempla la construcción de nuevos tramos, la modernización de estaciones existentes y la incorporación de sistemas de señalización más avanzados. Entre las obras más destacadas sobresale la Línea 6-Naranja, diseñada para unir sectores periféricos con el centro de la ciudad.

El proyecto busca reducir de manera significativa los tiempos de traslado (Fuente: Metro de San Pablo). Metro de San Pablo

Además de sumar kilómetros de recorrido, el proyecto busca mejorar la seguridad, incrementar la capacidad operativa y ofrecer un servicio más eficiente mediante un esquema que combina inversión pública y participación privada. El objetivo es facilitar los desplazamientos diarios y promover un sistema de transporte más sustentable.

Cómo será la línea con estaciones a 65 metros de profundidad

La Línea 6-Naranja se convertirá en la mayor obra subterránea actualmente en ejecución en la región. Su recorrido unirá Brasilândia, en el norte de São Paulo, con la estación São Joaquim, ubicada en el centro de la ciudad, permitiendo reducir de manera significativa los tiempos de traslado.

Entre los datos más llamativos del proyecto figuran:

Algunas estaciones estarán ubicadas hasta 65 metros bajo tierra .

El trayecto que hoy demanda más de una hora y media podrá realizarse en unos 23 minutos.

Se estima que transportará a más de 600.000 pasajeros cada día.

La línea continúa ampliándose mientras avanza su puesta en funcionamiento por etapas.

La ejecución del proyecto también prevé nuevas extensiones durante los próximos meses. De acuerdo con el cronograma previsto, una etapa complementaria permitirá ampliar el recorrido hacia el norte, incorporando nuevas estaciones y consolidando una red que apunta a convertirse en una referencia para el transporte urbano de toda América Latina.