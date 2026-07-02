El proyecto contempla un corredor adicional que integrará TransMilenio y el Regiotram del Norte (Fuente: Bogota.gov).

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Con un avance del 78,69 % en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá al cierre de mayo de 2026, la capital ya proyecta un nuevo salto en materia de transporte masivo.

La Empresa Metro de Bogotá confirmó que existe una propuesta formal para ampliar el recorrido desde la calle 72 hasta la calle 100, una obra que añadiría tres nuevas estaciones y permitiría una conexión directa entre importantes corredores de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por la empresa CHEC (China Harbor Engineering Company), integrante del consorcio constructor del Metro, y ya recibió concepto favorable del Comité de Asociaciones Público-Privadas (APP) del Distrito para avanzar a la etapa de factibilidad. Si los estudios técnicos y financieros salen adelante, la licitación podría adjudicarse en 2027 y las nuevas estaciones entrarían en operación en 2032.

¿Cómo será la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La ampliación contempla 3,25 kilómetros adicionales de viaducto desde el sector de la calle 72 hasta la calle 100 con autopista Norte. El nuevo tramo mantendría el modelo elevado que actualmente se construye en la Línea 1 y sumaría tres estaciones estratégicas para mejorar la conectividad en el norte de Bogotá.

Según explicó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez, el objetivo es consolidar un corredor que conecte distintos sistemas de transporte masivo y descongestione uno de los puntos más críticos de la ciudad.

El Metro construirá nuevas estaciones en la Línea 1 y ahora habrá conexión directa entre las calles 72 y 100.

El trazado seguiría por la avenida Caracas y luego avanzaría por el costado occidental de la autopista Norte, facilitando conexiones con TransMilenio y proyectos ferroviarios regionales.

¿Cuáles serían las nuevas estaciones del Metro de Bogotá?

La propuesta plantea la construcción de tres nuevas estaciones ubicadas entre las calles 82 y 100. Aunque en diferentes documentos oficiales se mencionan variaciones puntuales en la nomenclatura, las estaciones clave estarían ubicadas en:

Calle 82 o 84.

Calle 92.

Calle 100 o 102.

La estación de la calle 92 tendría un papel fundamental porque conectaría directamente con el Regiotram del Norte y con TransMilenio sobre la NQS. Por su parte, la estación de la calle 100 se convertiría en un nodo intermodal junto a la troncal de la avenida 68 y la autopista Norte.

Con esta expansión, la Línea 1 pasaría de 16 a 19 estaciones, ampliando la cobertura del sistema hacia sectores de Chapinero y Usaquén.

¿Qué beneficios tendrá la conexión directa entre las calles 72 y 100?

Uno de los principales objetivos de esta ampliación es reducir la congestión que actualmente se proyecta en el nodo de la calle 72, donde inicialmente terminaba el recorrido del Metro.

La conexión directa hasta la calle 100 permitiría:

Mejor integración con TransMilenio .

Conexión ferroviaria con municipios de la sabana.

Reducción de tiempos de viaje hacia el norte de Bogotá.

Mayor cobertura para usuarios de Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Usaquén.

Creación de nuevos nodos intermodales de transporte.

Además, el Distrito considera que esta expansión ayudará a consolidar el sistema metroferroviario contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

¿Cuánto costará la ampliación del Metro de Bogotá?

De acuerdo con estimaciones reveladas por la Empresa Metro de Bogotá y por concejales que impulsan la iniciativa, el costo total del proyecto estaría entre 3 y 4 billones de pesos, dependiendo del alcance final de las obras, los sistemas operativos y la compra de predios.

Dentro de los costos proyectados se incluyen:

Construcción del nuevo viaducto.

Interventoría.

Compra de predios.

Nuevos trenes.

Sistemas de operación.

Infraestructura complementaria.

El plazo estimado de construcción sería de aproximadamente cinco años.

¿Cuándo entrarían en funcionamiento las nuevas estaciones del Metro?

Aunque la Línea 1 del Metro hasta la calle 72 mantiene su cronograma de operación para marzo de 2028, la extensión hacia la calle 100 avanzaría como un proyecto independiente.

Según explicó el gerente José Leonidas Narváez, si la etapa de factibilidad recibe concepto positivo y se adjudica la licitación en 2027, las tres nuevas estaciones podrían entrar en operación en el año 2032.