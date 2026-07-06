El Gobierno de Colombia avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La Línea 1 del Metro de Bogotá ha alcanzado una etapa fundamental: se han confirmado las 16 estaciones que integrarán el sistema, así como su trayecto total a lo largo de la metrópoli. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, esta iniciativa no solo unirá áreas de gran relevancia, sino que también renovará el paisaje urbano mediante infraestructura contemporánea, estaciones accesibles y una progresiva integración con el transporte ya existente.

La culminación de este sistema se anticipa como una transformación significativa en la manera en que los ciudadanos se desplazan, mejorando la calidad de vida y fomentando el desarrollo sostenible en la región.

Línea 1 del Metro de Bogotá: cuántas estaciones tendrá y cómo se distribuirán

La Línea 1 contará con 16 estaciones en total, distribuidas desde el suroccidente hasta el centro y norte de Bogotá. De estas:

8 estaciones tendrán integración directa con TransMilenio

2 estaciones estarán conectadas por proximidad

6 estaciones tendrán integración tarifaria, aunque sin conexión física

Bogotá avanza con la Línea 1 del Metro.

¿Cuál es la ruta detallada de la Línea 1 del Metro de Bogotá estación por estación?

El recorrido se iniciará en el suroccidente de la ciudad, avanzando hacia el norte y cruzando importantes avenidas como la Villavicencio, Primero de Mayo y Caracas.

La longitud de este recorrido será aproximadamente de 23,9 kilómetros, consolidándose como una de las líneas más extensas en América Latina.

Las estaciones que han sido confirmadas son las siguientes:

Gibraltar

Portal Américas

Av. Villavicencio con carrera 80

Av. Primero de Mayo con calle 42 sur

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Av. Primero de Mayo con Av. 68

Puente Aranda

SENA

Calle 1 con carrera 24

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Estación Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

Así serán las estaciones del Metro de Bogotá: lo que las hace únicas

En total, 12 estaciones estarán en edificios laterales, mientras que 4 contarán con acceso tipo mezzanine desde el espacio público.

Las estaciones del Metro no seguirán el modelo convencional. El diseño se orienta hacia una infraestructura moderna, eficiente y armoniosa con la ciudad:

Arquitectura bioclimática, prescindiendo de aire acondicionado

Estructuras abiertas y transparentes, que incrementan la seguridad

Diseños singulares, adaptados a cada área de Bogotá

Espacios comerciales, con aproximadamente 45.000 m² disponibles

Metro de Bogotá: cuántos pasajeros transportará y su velocidad máxima

El sistema en cuestión tendrá un impacto considerable en la movilidad. Se prevé que la Línea 1 podrá:

Transportar hasta 72.000 pasajeros por hora/sentido

Beneficiar directamente a cerca de 3 millones de habitantes

Cubrir 78 barrios en 9 localidades

El avance del proyecto ya ha superado el 75% y actualmente se cuentan con más de 15.000 trabajadores activos, incluyendo personal internacional. En este momento, se llevan a cabo diversos frentes de obra a lo largo del trazado, lo que evidencia que el Metro ha dejado de ser una mera promesa y se establece como una realidad en pleno desarrollo.