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En el estado de Washington de Estados Unidos existe una ley estatal que regula un comportamiento común en varios lugares del mundo y subestimada por gran parte de la población, a excepción de escenarios extremos como las pandemias. Esta norma, penaliza a quienes salen a la calle enfermos.

El Código Revisado de Washington (RCW) incluye todas las leyes estatales vigentes a la fecha, incluyendo las aprobadas por la legislatura como las promulgadas por el gobernador de turno. Asimismo, también las aprobadas por los votantes durante las elecciones.

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Dentro de este compilado, se encuentra el RCW 70.54.050: sanción por exponer con una enfermedad contagiosa a otras personas. En Washington, esta acción se clasifica como un delito menor.

El Código Revisado de Washington (RCW) incluye todas las leyes estatales vigentes a la fecha. (foto: archivo).
El Código Revisado de Washington (RCW) incluye todas las leyes estatales vigentes a la fecha. (foto: archivo).

Por decisión del gobierno, castigarán una por una a estas personas: ¿Qué dice exactamente la ley en Washington?

Según lo que establece el RCW: “Comete un delito menor quien, de forma voluntaria, se exponga en un lugar público de manera que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa, salvo que se trate de un traslado necesario hecho sin poner en riesgo a la población. También comete un delito menor la persona que tiene la enfermedad y expone a otros sin que estos lo sepan”.

Es decir, cualquier persona que sepa que padece una enfermedad infecciosa y se exponga en lugares públicos, poniendo en riesgo a otros, podría ser sancionada. Lo mismo aplica incluso si el contacto es con pocas personas. En este sentido, también podría ser penalizado invitar a alguien a su casa en ese estado sin advertirle del riesgo.

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Castigarán a todas las personas que salgan a la calle enfermos: ¿Cuál es la sanción que se aplica en cada caso?

En la ley no se especifica una pena particular para este delito, por lo que pasa a estar bajo el esquema de reglas generales. Por lo tanto, según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, la persona condenada puede recibir una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares.

Está claro que lo especificado anteriormente son los máximos, en la práctica no se suelen aplicar de forma masiva y suelen reservarse para enfermedades más graves y situaciones más puntuales como no informar sobre la presencia de HIV previo a tener relaciones sexuales.