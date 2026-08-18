El estado de Illinois, en Estados Unidos, confirmó una ley que prohíbe a las empresas exigir la licencia de conducir en las publicaciones de empleo, salvo que manejar sea una función esencial del puesto. La medida busca facilitar el acceso al trabajo para quienes no conducen.

La norma, identificada como HB4758 , modifica la Ley de Oportunidades Laborales para Solicitantes Calificados de Illinois y entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. Las empresas que la incumplan enfrentarán sanciones del Departamento de Trabajo de Illinois.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?

A partir de esa fecha, los empleadores no podrán indicar en un aviso de trabajo que el postulante debe tener licencia de conducir vigente, a menos que manejar sea una función esencial del puesto y exista una necesidad real del negocio. La ley alcanza a empresas con 15 o más empleados y a agencias de empleo.

Si el puesto sí requiere licencia, el aviso deberá incluir una breve explicación de por qué es necesaria. Illinois se suma así a California, que aprobó una restricción similar en 2024 con el mismo objetivo: no dejar afuera a quienes se movilizan en transporte público, bicicleta o a pie.

¿Cuándo las empresas todavía pueden pedir la licencia?

Cuando conducir es una tarea esencial y habitual del puesto.

Cuando existe una necesidad comprobada del negocio.

Cuando el aviso explica de forma clara el motivo del requisito.

La ley alcanza a empresas con 15 o más empleados y a agencias de empleo. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿A quién afecta esta medida y qué deben saber los postulantes?

La ley impacta a empleadores de Illinois y a compañías multiestatales que publican avisos allí, además de a los postulantes que no cuentan con licencia de conducir. El objetivo es que ese documento deje de ser un filtro automático para acceder a un empleo.

La norma no impide que una empresa pida la licencia durante la entrevista como forma de verificar identidad frente a posibles fraudes. Sin embargo, ningún candidato debería quedar descartado solo por no presentarla: otras identificaciones oficiales emitidas por el gobierno deben ser aceptadas como alternativa.