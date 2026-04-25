La llamada “Distracted Walk Law” es una ley vigente en la ciudad de Honolulu que está ubicada en el Estado de Hawaii cuyo objetivo es reducir la cantidad de personas que cruzan la calle con el celular en la mano. Más que una llamada de atención, los agentes de la policía tienen total potestad para sancionar con multas a quienes no respeten esta norma. Esto se debe a la preocupante cantidad de accidentes registradas en la ciudad por este tipo de distracciones. En esta ciudad, caminar mirando el celular mientras se cruza la calle es ilegal desde el 2017, año en el que se aprobó una ordenanza municipal que se conoce como “Distracted Walking Law”, incorporada en el código local bajo la sección 15-24.23 de las Ordenanzas Revisadas de Honolulu. En esta ley se prohíbe de forma explicita el uso de dispositivos electrónicos cuando se cruza la calle o autopistas: ningún peatón puede cruzar una vía mientras observa un dispositivo electrónico, incluyendo celulares, tablets, laptops o cámaras digitales. La única excepción permitida es el uso del teléfono para realizar una llamada de emergencia al 911. Las multas se escalonan según la reincidencia del infractor: Esta ley habilita a los policías a emitir sanciones a cualquier peatón que no la respete, incluso si solo se estaba mirando la hora. Esta ley responde a un problema concreto de seguridad vial, ya que las autoridades locales señalaron que Honolulu tenía una de las tasas más altas de peatones atropellados en cruces, especialmente entre personas mayores. El crecimiento del uso de smartphones también tuvo impacto directo: se registró un aumento sostenido de accidentes vinculados al “distracted walking”.