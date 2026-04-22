En el estado de Oklahoma, hay una ciudad llamada Pryor Creek que incluye en su código municipal una particular sección vinculada al tránsito y a una práctica cotidiana que puede generar riesgos en la vía pública. En el apartado “Rules of the Rode”, un artículo regula la manera, el momento y el lugar en el que alguien puede o no abrir la puerta de un auto ya sea para subir o para bajarse. El código municipal incluye una norma específica dentro de sus regulaciones de tránsito que apunta a abrir la puerta del vehículo. La sección § 72.042 establece que ninguna persona puede abrir una puerta hacia el lado del tráfico si no es seguro hacerlo, ni dejarla abierta más tiempo del necesario. La disposición busca reducir riesgos en la vía pública, especialmente en situaciones donde otros vehículos, ciclistas o peatones podrían verse afectados por una apertura imprudente. El artículo no fija un monto concreto de multa dentro de esa misma sección, sino que remite al sistema general de penalidades del código municipal. A nivel estatal, las infracciones de tránsito municipales en Oklahoma tienen límites: las multas por faltas como estacionamiento o tránsito no suelen superar los 200 dólares, según la legislación estatal vigente. El objetivo es prevenir accidentes conocidos como dooring, que ocurren cuando una puerta se abre de forma repentina en la trayectoria de otro usuario de la vía. Este tipo de incidentes puede provocar choques o lesiones, sobre todo en motociclistas y ciclistas. Al incluir esta regulación, Pryor Creek refuerza el hábito de verificar el entorno antes de abrir la puerta y evitar obstruir el tránsito innecesariamente.