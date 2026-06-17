Corte Suprema reafirma límites sobre embargo de salario para proteger el mínimo vital en Colombia (foto: archivo).

En Colombia, las autoridades tributarias avanzan con nuevas acciones de cobro contra personas y empresas que mantienen deudas pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre las medidas que pueden aplicarse figura el embargo de fondos depositados en billeteras virtuales, siempre que los contribuyentes formen parte de los registros de morosos y se cumplan las condiciones previstas por la ley.

La posibilidad de bloquear estos recursos surge de las facultades que posee la DIAN para recuperar obligaciones tributarias impagas mediante procesos de cobro coactivo. Cuando una deuda queda firme y el contribuyente no responde a las notificaciones o requerimientos oficiales, el organismo puede ordenar distintas medidas cautelares para garantizar el pago.

Por qué las billeteras virtuales pueden ser embargadas

Aunque muchas personas las utilizan como una alternativa a las cuentas bancarias tradicionales, las billeteras digitales administradas por entidades supervisadas por organismos de control financiero pueden quedar alcanzadas por las mismas normas aplicables a otros productos financieros.

Esto significa que los saldos disponibles en estas plataformas pueden ser objeto de embargo cuando exista una deuda tributaria exigible y la autoridad fiscal haya iniciado el procedimiento correspondiente.

La DIAN suele concentrar estos procesos en contribuyentes con obligaciones vencidas, deudas ejecutoriadas o antecedentes de incumplimiento frente a requerimientos de pago.

Cómo funciona el procedimiento de embargo

El proceso comienza con la emisión de un mandamiento de pago, documento mediante el cual la autoridad informa el monto adeudado y otorga un plazo para cancelar la obligación o presentar descargos.

Si no existe respuesta dentro de los tiempos establecidos, pueden activarse medidas cautelares como:

Embargo de cuentas bancarias.

Retención de fondos en depósitos electrónicos.

Bloqueo de recursos alojados en billeteras virtuales administradas por entidades supervisadas.

Embargo de bienes registrables.

La autoridad tributaria podrá bloquear fondos en billeteras virtuales de contribuyentes con deudas que figuren en los registros oficiales de morosos. (foto: archivo).

Una vez emitida la orden, las entidades financieras y los operadores de las plataformas digitales deben inmovilizar los fondos indicados por la autoridad tributaria.

Quiénes pueden figurar en la base de datos de morosos

Los registros de la DIAN incluyen tanto personas físicas como empresas que mantienen obligaciones pendientes con el organismo.

Entre los casos más frecuentes aparecen:

Contribuyentes con impuestos o sanciones sin cancelar.

Personas que no respondieron requerimientos oficiales.

Usuarios que incumplieron acuerdos de pago previamente firmados.

Obligados tributarios que omitieron presentar declaraciones exigidas por la normativa.

Cómo verificar si existen deudas pendientes

Para evitar sorpresas, la DIAN recomienda consultar periódicamente la situación tributaria a través de sus canales oficiales.

Los contribuyentes pueden revisar:

El estado de sus obligaciones fiscales.

Procesos de cobro en curso.

Medidas cautelares vigentes.

Notificaciones pendientes de lectura.