Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de haber promovido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y de buscar que al propio exmandatario le ocurra lo mismo.

El expresidente Álvaro Uribe lanzó una grave acusación contra el candidato presidencial Iván Cepeda a través de su cuenta de X, señalándolo de haber promovido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y de buscar que al propio exmandatario “le ocurra lo mismo”.

La reacción de Uribe se produjo horas después del cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico en Bogotá, en el que Cepeda volvió a criticar al uribismo con dureza.

La acusación de Uribe y el contexto que la desató

El exmandatario no entregó detalles adicionales sobre sus señalamientos, según señaló La FM, pero fue contundente en su mensaje: “Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe Turbay y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, escribió en la red social.

La declaración llegó luego de que Cepeda cerrara su campaña en Bogotá con un acto multitudinario en el que participaron dirigentes del Pacto Histórico y sectores aliados, y en el que el candidato apuntó directamente contra el legado político de Uribe.

Iván Cepeda cerró su campaña en Bogotá con un llamado a movilizar masivamente al electorado y a vigilar el conteo de votos hasta el final de la jornada del 31 de mayo. EFE / Carlos Ortega

¿Qué dijo Cepeda en su cierre de campaña en Bogotá?

Durante el evento, Cepeda enmarcó las elecciones del 31 de mayo como una confrontación entre dos modelos de país y cuestionó al uribismo de manera directa. “El país tiene que pasar la página de la política del odio, de la persecución y de la violencia que durante años representó el uribismo”, afirmó ante cientos de simpatizantes.

El candidato también lanzó una pulla con referencia al reciente incidente ocurrido cerca de la vivienda del exmandatario, al pedirle a sus seguidores no dejar “una sola pared” sin los murales del Pacto Histórico. Además, llamó a movilizar masivamente al electorado y a vigilar el conteo de votos hasta el final.

Las críticas de Quilcué y los próximos cierres de campaña

En el mismo acto, la fórmula vicepresidencial Aída Quilcué apuntó contra sectores de oposición y criticó a la candidata Paloma Valencia por, según dijo, instrumentalizar políticamente el enfrentamiento entre comunidades indígenas en el Cauca.

Cepeda y Quilcué tienen previstos dos cierres más de campaña: uno en Cartagena, en el corregimiento de La Boquilla, y el último en Barranquilla, donde encabezarán una concentración junto a dirigentes y simpatizantes del Pacto Histórico en la región Caribe.