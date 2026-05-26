Oficial | Gustavo Petro bloqueará la entrada y salida del país a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Migración Colombia mantiene un control estricto sobre los viajeros que intenten cruzar la frontera con el pasaporte vencido. La regla aplica especialmente a los ciudadanos extranjeros que no pertenecen a los países asociados al Mercosur ni a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya que para ellos el pasaporte es el único documento de viaje aceptado en los puestos de control migratorio.

La verificación se hace en dos etapas. Primero, las aerolíneas revisan en el check-in que el pasajero cumpla con los requisitos del país de destino. Luego, en el puesto de control de Migración Colombia, se valida la vigencia del documento. Si el pasaporte está vencido o deteriorado, el embarque se rechaza antes incluso del control migratorio.

Quiénes pueden viajar a Colombia sin pasaporte y quiénes no

Por el acuerdo modificatorio del Mercosur, los ciudadanos de los ocho países asociados al bloque y a la CAN pueden ingresar a Colombia únicamente con su cédula de identidad, sin necesidad de pasaporte. El listado lo integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

El resto de los extranjeros sí necesitan pasaporte. Para evitar inconvenientes en el embarque, Colombia Travel y los consulados recomiendan que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso al país, ya que muchos destinos exigen ese margen y las aerolíneas lo verifican antes del despegue.

La regla aplica especialmente a los ciudadanos extranjeros que no pertenecen a los países asociados al Mercosur ni a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Creada con ChatGPT

Cuáles son los motivos que impiden salir del país con el pasaporte

Migración Colombia detalla las situaciones más frecuentes que llevan a la negativa de embarque o al rechazo en el puesto de control. La lista oficial incluye:

Pasaporte vencido al momento del embarque.

Documento deteriorado o ilegible , con páginas rotas o problemas en la zona de lectura mecánica.

Pasaporte con menos de seis meses de vigencia , condición exigida por la mayoría de los destinos internacionales.

Documento reportado como robado o extraviado , que queda inhabilitado en los sistemas oficiales.

Falta de visa cuando el país de destino la exige.

Documentos alternativos que acepta Migración Colombia

Además del pasaporte ordinario, la autoridad migratoria acepta pasaportes diplomáticos, documentos CAN-Mercosur, cédulas de extranjería autorizadas y permisos especiales para ciudadanos venezolanos. Aun así, según la nacionalidad y el motivo del viaje, las autoridades pueden exigir visa, demostración de solvencia económica o tiquete de salida del país.

El pasaporte ordinario colombiano tiene una vigencia de 10 años, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. La renovación se tramita a través de la Cancillería y se recomienda iniciarla con tiempo, especialmente para quienes tengan viajes programados a destinos que exigen margen de seis meses.