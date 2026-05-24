Voto en el exterior: arrancó la elección presidencial para 1,4 millones de colombianos.

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Más de 1,4 millones de colombianos que viven fuera del país pueden empezar a votar desde este lunes 25 de mayo en las elecciones presidenciales, en una jornada que se extenderá durante siete días consecutivos hasta el domingo 31 de mayo.

A diferencia de quienes votan dentro del país, los connacionales en el extranjero tienen un esquema especial pensado para facilitar la participación de la diáspora. La logística está distribuida en 67 países y combina puestos en consulados, embajadas y sedes alternas.

Cuántos colombianos están habilitados y dónde votarán

El censo electoral en el exterior está compuesto por 1.414.661 ciudadanos, según las cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De ese total, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Durante los seis primeros días, del 25 al 30 de mayo, estarán habilitadas 1.489 mesas ubicadas en consulados y secciones consulares activadas. Para la jornada definitiva del domingo 31 de mayo, la cobertura se ampliará a 2.181 mesas distribuidas en 253 puestos electorales.

Documento, horarios y qué pasa si no se inscribió antes

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la digital activada en la aplicación oficial. No se aceptan fotocopias, denuncios por pérdida ni pasaporte como reemplazo.

Las urnas estarán abiertas en horario unificado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local de cada ciudad. Quienes ya tenían inscrita su cédula en un consulado o embajada no necesitan repetir el trámite, siempre que no se hayan mudado de país.

Datos clave para votar desde el exterior

La Registraduría habilitó la app aVotar y la sección “Elecciones 2026” en su portal oficial para consultar el lugar exacto asignado. Estos son los puntos centrales de la jornada:

Fechas: del lunes 25 al domingo 31 de mayo de 2026.

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hora local de cada ciudad.

Documento: cédula de ciudadanía original (física o digital).

Habilitados: 1.414.661 colombianos en 67 países.

Mesas: 1.489 entre el 25 y el 30; 2.181 el domingo 31.

Consulta de puesto: app aVotar o www.registraduria.gov.co.

Los candidatos compiten por la Casa de Nariño en una primera vuelta cuyo resultado se conocerá el 31 de mayo, mientras que la eventual segunda vuelta está fijada para el 21 de junio. Quien quiera postularse como jurado de votación en el exterior debe tener entre 18 y 60 años y cédula colombiana física, y registrarse en jurados.cancilleria.gov.co.