Elecciones en Colombia: millones en propaganda y candidatos bajo presión por los reportes financieros. Fuente: Shutterstock

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A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, los movimientos financieros de varias campañas comenzaron a despertar preguntas dentro y fuera del escenario político. Los reportes oficiales muestran diferencias millonarias entre algunos candidatos y revelan un detalle que se repite en casi todas las candidaturas.

Mientras los equipos políticos aceleran la recta final rumbo a la primera vuelta, las cifras cargadas al sistema Cuentas Claras exponen cómo se financian las campañas y cuáles son los principales gastos que dominan la competencia electoral.

Detrás de la propaganda, los actos públicos y la logística electoral, aparece un dato que concentra gran parte de la atención: la enorme dependencia de los préstamos del sector financiero para sostener las campañas presidenciales en Colombia.

Ingresos y gastos de campaña en Colombia: los préstamos bancarios dominan la financiación

Los reportes financieros registrados ante el sistema Cuentas Claras indican que los ingresos declarados por las campañas presidenciales ya superan los 82.500 millones de pesos, mientras que los gastos reportados alcanzan más de 60.000 millones.

Según los datos recopilados por Transparencia por Colombia, cerca del 94% de los recursos informados provienen de créditos otorgados por entidades financieras. Hasta el momento, ninguna campaña había reportado ingresos provenientes de anticipos estatales.

Entre los candidatos con mayores ingresos declarados aparecen Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes concentran algunos de los montos más altos tanto en financiación como en gastos de campaña.

La mayor parte del dinero invertido por los aspirantes presidenciales se destinó a propaganda electoral, rubro que representa más del 70% de los gastos informados. Más atrás aparecen los costos administrativos y los eventos públicos.

Cuentas Claras y campañas presidenciales: los candidatos que todavía no entregaron reportes

Con corte al 19 de mayo, 12 de las 14 candidaturas presidenciales habían presentado sus reportes de ingresos y gastos ante las autoridades electorales. Sin embargo, todavía existen campañas que no completaron la información exigida por el Consejo Nacional Electoral.

Entre los nombres mencionados aparecen Miguel Uribe Londoño y la exaspirante presidencial Clara López, que igualmente debe presentar la documentación financiera pese a haber desistido de la candidatura.

La normativa electoral colombiana contempla sanciones administrativas para quienes incumplan con la rendición de cuentas en la plataforma Cuentas Claras. Entre las medidas posibles figuran multas, suspensión de beneficios económicos y restricciones relacionadas con la financiación pública.

Además de las consecuencias administrativas, el Código Penal colombiano prevé sanciones para los casos relacionados con omisión de información, financiación prohibida o violación de topes electorales. Mientras avanza la campaña presidencial, los movimientos financieros continúan bajo observación de organismos electorales y entidades de transparencia.