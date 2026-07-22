China realiza una gran inversión en América Latina y se centra en un sector de suma importancia: el transporte público.

Mediante la celebración de acuerdos estratégicos y el envío extensivo de tecnología, el gigante asiático tiene como objetivo transformar por completo la movilidad urbana en la región.

En este contexto, Nicaragua se ha establecido como uno de los principales aliados en esta expansión, mediante un plan ambicioso que tiene como finalidad renovar su flota de autobuses con unidades modernas y eléctricas .

El ambicioso plan de China para la modernizar el transporte de Nicaragua

La empresa china Yutong, reconocida a nivel mundial por su liderazgo en la fabricación de autobuses, se encargará de suministrar al país un total de 2.280 autobuses y microbuses eléctricos , distribuidos en diferentes fases del programa de modernización.

Dicha cifra representa la envergadura del proyecto, el cual no solamente implica una renovación del parque vehicular, sino un cambio estructural en el sistema de transporte público de Nicaragua.

Los autobuses eléctricos de China que comienzan a introducirse en América Latina

Las unidades chinas que han comenzado a llegar a Nicaragua incorporan tecnología de última generación:

Aire acondicionado para mejorar la experiencia del usuario.

Sistemas de seguridad, como frenos ABS .

Cámaras de monitoreo integradas.

Mayor eficiencia energética.

China aspira a expandir su influencia en América Latina

Más allá del impacto local, este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de China para posicionarse como socio clave en infraestructura y tecnología en América Latina, una región que ha estado históricamente dominada por Estados Unidos.

El despliegue de buses eléctricos refuerza los vínculos políticos y económicos con Nicaragua, consolida la presencia de empresas chinas en la región y permite exportar tecnología propia en sectores estratégicos.